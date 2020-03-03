شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تكرار تناول المضادات الحيوية قد يجعل الأشخاص أكثر مرضًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دراسة طبية حديثة عن وجود ارتباط بين عدد من الوصفات الطبية للمضادات الحيوية، وخطر دخول المستشفى، وذلك مع تكرار تناول المضادات الحيوية في غضون فترة زمنية وهو ما يضر بالمريض.

وأوضح الباحثون في جامعة «مانشستر» في بريطانيا، أن المرضى الذين تناولوا 9 أو أكثر من المضادات الحيوية في السنوات الثلاثة السابقة تزيد بينهم احتمالات دخول المستشفى بمعدل يصل إلى 2.26 مرة خلال ثلاث أشهر أو أكثر.

وأشارت النتائج المتوصل إليها إلى أن المرضى الذين تناولوا وصفتين للمضادات الحيوية، أصبحوا أكثر عرضة بنسبة بلغت 1،23 مرة للمعاناة من المشكلات الصحية والذهاب إلى المستشفى، في الوقت الذي تعرض الأشخاص الذين تناولوا ثلاث إلى أربع وصفات للمضادات الحيوية للمشكلات الصحية الذهاب إلى المستشفى بنسبة بلغت 1،77 مرة.

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وقالت الدكتورة تجير فان ستا، الأستاذ في كلية الطب بجامعة «مانشستر» بريطانيا «لا نعرف السبب في ذلك، لكن الإفراط في تناول المضادات الحيوية قد يقتل البكتيريا الجيدة في الأمعاء (الميكروبيوم)، ويجعلنا أكثر عرضة للعدوى»، واعتمدت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة «بى.أم.سى» الطبية، على بيانات ميلونى مريض في بريطانيا ومقاطعة «ويلز».

وأضافت «ستا»:«يهتم الأطباء الممارسون العامون بمرضاهم، وبذلوا قصارى جهدهم في السنوات الأخيرة لتقليل إعطاء مضادات حيوية، ولكن من الواضح أن الأطباء لا يملكون الأدوات اللازمة لوصف المضادات الحيوية بشكل فعال للعدوى الشائعة، خاصة عندما يكون المرضى قد استخدما المضادات الحيوية من قبل».

وأوضحت «قد يصفون العديد من دورات المضادات الحيوية على مدار عدة سنوات، والتي حسب دراستنا تزيد من خطر الإصابة بعدوى أكثر خطورة، وهذا بدوره، كما نوضح، مرتبط بقبول المستشفى».

وأشار فريق البحث إلى أنه من غير الواضح سبب ارتباط عمليات الدخول إلى المستشفى بوصفات طبية أعلى وهناك حاجة للبحث لإظهار ما إذا كانت هناك أي عوامل بيولوجية موجودة أم لا.

وقالت الدكتورة «فرانسين جوري» الأستاذ في جامعة مانشستر: «نأمل أن تكون الأداة التي نعمل بها مع الأطباء، بناءً على تاريخ المرضى، قادرة على حساب المخاطر المرتبطة بتناول دورات متعددة من المضادات الحيوية».