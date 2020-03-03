هذه أبرز الإشارات التي تمكّنك من اكتشاف بخل خطيبك تعرفي عليها

بخل الخطيب يُعد من أسوأ الصفات التي قد تدفع العروس لفسخ خطوبتها، لأنه مهما كان الرجل ذو منصب او شكل جذاب، فإن صفة البخل عنده قادرة على قتل كل مزاياه الجميلة وتسبب الانفصال بين الشريكين في نهاية المطاف. وتذكري عزيزتي العروس ان مواجهة هذه المشكلة في فترة الخطوبة أسهل بكثير من مواجهتها بعد الزواج، لأن فسخ الخطوبة يختلف عن الطلاق في نواح كثيرة.

لذلك سنقدم لك عزيزتي العروس 5 إشارات لاكتشاف بخل خطيبك، وفي حال توافرت أغلبها في شخصيته لا تتردي في قطع علاقتك مباشرة به من دون أي أسف، خصوصا أن هذه الصفة من الصعب جدا تخليص الشخص منها.

فإليك أبرز 5 اشارات لاكتشاف البخل:

هدايا الخطيب البخيل

هل عريسك من الشخص الذي يستغل الفرص من أجل مكافأتك بالهدايا؟ أم أنه يتهرب من المناسبات الخاصة أو يختلق الأعذار ليبرر عدم قدرته على تقديم هدية لك في أغلب المناسبات؟ إذا كان خطيبك من النوع الثاني فتذكري أنه شخص بخيل جداً لا يستحق التضحية من أجل إكمال علاقتك به. فبامكانك اكتشاف بخل خطيبك بهذه النقطة.

ماذا تعرفين عن أموال خطيبك؟

مهما أحبك الرجل البخيل او عاش معك قصة حب مميزة، فإنه لن يفتح لك قلبه بشأن مصادر دخله او أمواله حتى أنه قد يصل به الأمر الى التكتم عن راتبه الشهري ويتظاهر بالحاجة أمامك حتى يُجبرك على عدم الإكثار من المتطلبات. وهذه النقطة ايضا تدل على بخل خطيبك .

أين تذهبين معه؟

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من الأسئة التي يجب طرحها على نفسك هل عريسك من النوع الذي يصطحبك دائما الى المطاعم والسينما والمشاوير المميزة، أم يعتبر ذلك تبذير وإسراف للمال؟ اذا كان خطيبك من النوع الثاني فاعلمي انه بخيل بالتأكيد وعليك اتخاذ قرار حاسم بشأن علاقتك به.

مصاريف التجهيزات والزفاف

هل دخلت مع خطيبك في موجة من الخلافات التي تتعلق بنوعية التجهيزات وتفاصيل حفل الزفاف من أجل توفير المال؟ هل سمعت منه اقتراح مثلا بتنظيم حفل الزفاف في المنزل بدلا من اقامته في احد الفنادق ؟ إذا كان الأمر كذلك فإنه بالتأكيد يتهرب من اضطراره لدفع تكاليف مالية يراها غير ضرورية. فمثل هذا الرجل لن يتواني عن تحطيم أحلامك مستقبلا فننصحك بالابتعاد عنه.

كيف يتصرف عند بذل المال؟

بعض الأشخاص تظهر على ملامحهم وتصرفاتهم مدى انزعاجهم عند دفع المال لأي سبب كان سواء لشراء الحاجيات او لفواتير المطاعم او اي سبب اخر. ومن بين هذه الاشارات تغير لون عريسك او نبرة صوته عندما يضطر الى دفع المال. فإذا كان كذلك فتأكدي أن هذا الامر يؤشر على بخل خطيبك.

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