كيف تتحدث مع أطفالك عن فيروس كورونا دون أن تسبب لهم هلع؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كل يوم تتزايد الأخبار عن انتشار فيروس كورونا بين دول العالم، وفى أغلب الأحيان يسمع الأطفال أحاديث آبائهم وأمهاتهم عن فيروس كورونا، مما قد يسبب الهلع للأطفال، فهل فكرت في كيفية التحدث مع طفلك عن فيروس كورونا دون أن تسبب له الهلع والذعر، وفقاً لموقع جريدة النيويورك تايمز.



كورونا

كيف تتحدث مع أطفالك عن فيروس كورونا دون أن تسبب لهم الهلع؟تقييم ما يعرفه طفلك

قال الدكتور هيرد جريس، طبيبة في مستشفى آن وروبرت لوري للأطفال في شيكاجو، إنه يجب أن تبدأ المحادثة بسؤال طفلك عما سمعه عن الفيروس، مضيفاً إنهم إذا سمعوا أن الناس في جميع أنحاء العالم يموتون بسبب فيروس كورونا، فهذا الأمر يختلف تمامًا عما لو كانوا قد سمعوا أنه مجرد فيروس مثل الأنفلونزا.

إذا كان طفلك أقل من 6 سنوات ولم يسمع عن الفيروس بعد، فمن الأفضل عدم التحدث معه عن هذا المرض، حيث إنه قد يسبب قلقًا لا لزوم له في هذه المرحلة.

معالجة القلق الخاصة بك أولا

وقالت دنيا بولتوراك، دكتوراه في علم النفس الطبي لطب الأطفال: "تأكد من أنك لا تشعر بالذعر حيال حول هذا الموضوع لذا حاول معالجة أي مخاوف قد تتعرض لها قبل أن تتحدث إلى أطفالك، سواء كان ذلك بالتحدث مع صديق أو شريك أو معالج.

وأوضحت "لا نريد أن يشعر أطفالنا بأن العالم مخيف للغاية."

لا تستبعد مخاوف طفلك

وقال الدكتور جويرتز: إذا كان طفلك خائفًا لأن بعض الأطفال قد أخبروه أنه قد يموت بسبب كورونا ، فهذا خوف حقيقي ويجب أن تأخذ الأمر على محمل الجد.

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إذا أخبرت الطفل ببساطة ، "سوف تكون على ما يرام" ، فقد لا يصدق، والأفضل استمع إليهم وتتبع شعور الطفل، يمكنك أن تقول شيئًا بصوت هادئ مثل: "هذا يبدو مخيفًا جدًا ، أستطيع رؤية الخوف في وجهك." يمكنك أيضًا نقل حكاية من طفولتك حول وقت كنت خائفًا، والأمور استقرت بعد ذلك.



فيروس كورونا

التحدث حسب سن الطفل

إذا كنت تتحدث إلى طفلك الصغير عن الفيروس، فيمكنك أن تقول شيئًا ما مثل، "هناك الكثير من الفيروسات المختلفة ، مثل ما إذا كانت بطنك تؤلمك ، أو أحيانًا عندما تصاب بنزلة برد سيئة وقل إن فيروس كورونا هو نوع آخر من الفيروسات.

بناءً على عمر طفلك ومقدار ما يعرفه، يمكنك أيضًا قول شيء مثل: "هذا المرض مختلف عن البرد لأنه جديد، لكن الناس يحاولون بجد التأكد من عدم انتشاره، وهم يعالجون الناس المرضى به.. إذا كان لديك أي أسئلة ، فتحدث معي ".

أو يمكنك أن تقول له:"يحاول العلماء والأشخاص الأذكياء حقًا في جميع أنحاء العالم اكتشاف كيفية الحفاظ على سلامة الأشخاص وصحتهم".

التأكيد على النظافة الجيدة

تأكد من أن أطفالك يغسلون أيديهم لمدة 20 ثانية على الأقل قبل وبعد الوجبات ، وبعد ذهابهم إلى الحمام ، وبعد دخولهم من الخارج.