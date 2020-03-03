شكرا لقرائتكم خبر عن ابتعدوا عن الآيس كريم والأكل البارد.. أبرز نصائح اليونيسيف للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت اليونيسيف عدة معلومات ونصائح هامة لصد خطر كورونا المستجد، بعد انتشاره بشكل كبير في دول العالم، بعد انطلاقه من الصين. وقالت المنظمة إن الفيروس كبير الحجم، ويبلغ قطره من 400 إلى 500 ميكرو، وبالتالي فإن أي قناع يمنع دخوله لا يحتاج إلى استخدامه من قبل الصيادلة للتداول في الأسواق.

وتابعت: لا يستقر الفيروس في الهواء ولكن على الأرض، لذلك لا ينتقل عن طريق الجو وعندما يسقط فيروس كورونا على سطح المعدن، فإنه سيعيش لمدة 12 ساعة، لذا يجب غسل اليدين بالماء والصابون جيدًا.

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واستكملت: يبقى فيروس كورونا عندما يسقط على الأقمشة لمدة 9 ساعات، لذا فإن غسل الملابس أو التعرض لأشعة الشمس لمدة ساعتين يفي بالغرض من قتله، وتابعت: يعيش الفيروس على اليدين لمدة 10 دقائق تقريبًا، لذا فإن وضع معقم للكحول في الجيب يفي بالغرض من الوقاية.

وقالت: إذا تعرض الفيروس إلى درجة حرارة 27 درجة مئوية، فسوف يقتل، لأنه لا يعيش في المناطق الساخنة، وأضافت: شرب الماء الساخن والتعرض لأشعة الشمس سوف تفعل المقاومة.



وحذرت قائلة: يجب الابتعاد عن الآيس كريم والأكل البارد، وأضافت الغرغرة بالماء الدافئ والملح تقتل جراثيم اللوزتين وتمنعها من التسرب إلى الرئتين.



وأكدت اليونيسيف أن الالتزام بهذه التعليمات يفي بالغرض من الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية.