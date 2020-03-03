شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أيه اللى هيحصلك لو أخدت جرعة أنسولين زيادة.. وإزاى تنقذ نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأنسولين هو الهرمون الذى يفرزه البنكرياس في الجسم وفى حالة الإصابة بمرض السكر يعجز البنكرياس عن إفرازه ما يضطر المريض لتناول جرعات الأنسولين لضبط مستوى السكر في الدم، ومن يحدد الجرعات هو الطبيب المعالج ولكن في بعض الأحيان يخطئ المريض ويتناول جرعات زائدة من الأنسولين ما تؤثر على حالته، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك بعض الاعراض التي تظهر على مريض السكر وتدل على تناول جرعة زائدة من الأنسولين وهى:

أعراض تظهر على مريض السكر في حالة تناول جرعة زائدة من الأنسولين

1: يصاب المريض بالتعرق الشديد والشعور بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذل مجهود.

2: القلق والتوتر العصبية الزائدة، من أسباب تناول جرعات زائدة من الأنسولين.

3: خفقان القلب مع الشعور بالهبوط وعدم القدرة على التركيز والنشاط.

4:فقدان الوعى في بعض الأحيان نتيجة الهبوط الشديد.

5:يواجه المريض صعوبة في النطق والكلام نتيجة التعب الشديد.

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6:حدوث نوبات وارتباك وتشنجات.

7: التعرق الشديد والقشعريرة.

8:عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة.

9: الصداع الشديد.





إزاى تتعامل مع مريض السكر في حالة تناول جرعات زائدة من الأنسولين

عند ظهور أي من الأعراض يجب إنقاذ المريض فورًا لأن هذه الأعراض تدل على أن الدم يحتوى على كمية كبيرة من الأنسولين وقليل من السكر، وبالتالي يحتاج المريض لرفع مستوى السكر بسرعة وذلك عن طريق تناول أطعمة ومشروبات تحتوى على الجلكوز سريع المفعول ومنها" عصير الفواكه، قطعة من الحلوي، كتلة سكر، معلقة كبيرة من العسل".