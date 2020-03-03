كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 مارس 2020 11:39 صباحاً -

تتخوف أغلب النساء الحوامل من تناول الكرز أثناء الحمل، ويتساءلون: هل تناول الكرز آمن أثناء الحمل وما هي فوائد الكرز للحامل، وما هي فوائد الكرز للجنين؟هل من الآمن تناول الكرز أثناء الحمل؟نعم. الكرز آمن للأكل إلا إذا كنت تعانين من الحساسية منه، فالكرز مصدر غني بالعناصر المغذية، لذلك على النساء الحوامل تناول الكرز ولكن بشكل معتدل.

الفوائد الصحية للكرز أثناء الحمل

الفاكهة الحمراء اللذيذة يمكن أن تعزز صحتك أثناء الحمل؛ لأن الكرز هو مخزن للمواد الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن والبروتين والحديد والكالسيوم وغيرها. لذلك، يمكن أن يكون الكرز وجبة خفيفة صحية للنساء الحوامل. فيما يلي بعض الطرق الإضافية التي يمكن أن يفيدك بها الكرز.

1. زيادة مستويات المناعة

يحتوي الكرز على مستويات صحية من فيتامين C، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة. إنها تلعب دوراً حيوياً في إزالة الجذور الحرة، والتي يمكن أن تسبب التهابات وأمراضاً مختلفة. علاوة على ذلك، تظل مستويات المناعة منخفضة أثناء الحمل. يحتوي الكرز على مركبات الفلافونويد، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي تصنعها النباتات لمكافحة الالتهابات وزيادة مستويات المناعة لديك.

2. تعزيز صحة الدماغ لحديثي الولادة

الأنثوسيانين الموجود في الكرز يحمي الخلايا العصبية ويعزز صحة الدماغ للجنين.

3. تخفيف التورم والالتهابات

من المعروف أن الأنثوسيانين، الصباغ الأحمر في الكرز، فعال للغاية في الحد من الالتهاب والتورم وآلام المفاصل التي تواجهها الحامل أثناء الحمل.

4. منع سكري الحمل

يساعد الكرز في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، وبالتالي يساعد في منع سكري الحمل.

5. تخفيف التعب

مليء بالمحتوى الزائد من الماء، والكرز، بالاستهلاك المنتظم، يعطي دفعة الطاقة، ويساعد على إبقاء التعب بعيداً.

6. مراقبة مستويات ضغط الدم

يعمل محتوى البوتاسيوم في الكرز على منع احتباس الماء والتحكم في ضغط الدم في الجسم. وبالتالي، يمنع خطر تسمم الحمل أثناء الحمل.

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7. تعزيز نوم أفضل للحامل

تعتبر مضادات الأكسدة التي تسمى الميلاتونين، والتي توجد في الكرز، محفزاً مثالياً للنوم. يمكن أن تنامي أثناء فترة الحمل بسبب اضطرابات مختلفة في الجسم. شرب كوب من عصير الكرز كل يوم للتغلب على اضطرابات النوم. الكرز لاذع، يحتوي على المزيد من مضادات الأكسدة.

8. تقوية الأوعية الدموية

فيتامين C الموجود في فاكهة الكرز يقوي الأوعية الدموية، ويساعدها على ضخ ما يكفي من الدم للجنين.

9. الكرز علاج جيد لسعال الحامل

الكرز مفيد لعلاج جميع الحالات المرتبطة بالسعال. يساعد على تخفيف البرد والسعال والتهاب الشعب الهوائية والربو.

10. يعالج الإمساك

الكرز تحتوي على نسبة عالية من الألياف. إنها تطبع حركات الأمعاء وتساعدك على التخلص من الإمساك، وهي واحدة من أكثر المشاكل شيوعاً أثناء الحمل.

11. الفاكهة منخفضة السعرات الحرارية

إذا كنت حريصة على زيادة الوزن أثناء الحمل، فإن الكرز هو أفضل الفواكه التي تستهلكينها؛ لأنها منخفضة السعرات الحرارية للغاية.

12. تخفيف آلام العضلات

الكرز مضاد للالتهابات بطبيعته، وبالتالي يقدم راحة فعالة من آلام العضلات، والقضايا التي قد تواجهينها أثناء الحمل.

13. علاج الصداع النصفي

يعتقد الأطباء أن تقلبات هرمون الأستروجين وظروف تسمم الحمل أثناء الحمل تسبب الصداع النصفي. يحتوي الكرز على الأنثوسيانين والبيوفلافونويد، مما يساعد في تخفيف الصداع النصفي.

هل هناك أي آثار جانبية لأكل الكرز أثناء الحمل؟