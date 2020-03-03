كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 مارس 2020 11:39 صباحاً - الولادة في هذه الأيام لا تخلو من الغرز، فالولادة القيصرية عبارة عن شق جراحي يتلوه بعض الغرز في جدار البطن، أما الولادة الطبيعية فهي لا تتم غالباَ بدون غرز في منطقة العجان كما يطلق عليها.

فكيف يتم علاج التهاب غرز الولادة الطبيعية؟

الدكتور عدلي الحاج، استشاري النساء والولادة، يشير إلى معلومات عامة حول غرز الولادة الطبيعية كما يلي:

التمزق المهبلي يحدث عادة مع كثير من النساء أثناء الولادة وخاصة الولادة الأولى " البكر".

وقد يضطر الطبيب لإجراء شق في منطقة المهبل لخروج رأس الجنين في حال طالت مدة الطلق، فيصبح الخوف على الجنين من البقاء في قناة المهبل أن يتعرض لخطر الاختناق، فيتم اللجوء إلى إجراء شق بواسطة مشرط الطبيب لإخراج الجنين ثم خياطته.

تلتئم الغرز التي يقوم بخياطتها الطبيب خلال عشرة أيام من الولادة.

وقد تلتئم في مدة أقل أو أكثر من هذه المدة بقليل.

متى يمكن أن يحدث الالتهاب؟

عندما تظهر أعراض الالتهاب التالية:

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وجود الألم الذي لا يقل بل يزيد في منطقة الجرح. ارتفاع درجة حرارة الأم. قد يحدث التورم في المكان. قد تنتج رائحة كريهة بسبب التقيح.

ما هي أسباب التهاب غرز الولادة الطبيعية؟

عدم العناية بالنظافة الشخصية. استخدام غسولات غير صحية ولم يصفها الطبيب. بقاء المنطقة رطبة مما يؤدي لنمو البكتيريا. وجود إصابة بكتيرية بسبب العدوى في منطقة المهبل.

ما هو علاج التهاب غرز الولادة الطبيعية؟