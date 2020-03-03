أسماء بنات مميزة تبدأ بحرف النون

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 مارس 2020 11:39 صباحاً - "ناريمان" هو اسم جميل وفخم ويعني الفتاة الشديدة الجمال، ولكنه من الأسماء التي تتردد كثيراَ، وخاصة في المسلسلات القديمة، ولذلك فيمكنك إختيار أحد أسماء البنات الجديدة التي تمتاز بالفخامة وتبدأ بحرف النون مثل الأسماء التالية: نازين: ويعني الشجرة.

نجوان: المرأة التي تساعد غيرها.

نيرين: سرج الخيل. نرسيان: نوع من التمور الفاخرة.

نفال: الهبة أو الهدية.

نورين: الضوء الساطع. Advertisements نمارق: وسائد أهل الجنة.

نيروز: الزهرة المتفتحة ويعني السعادة والسرور، وهو اسم بنت غير عربي.

نعومي: الفتاة الرقيقة الناعمة. نهاود: اسم مدينة إيرانية.

نادين: اسم بنت أصله روسي ويعني الأمل.

ناردين: زهر طيب الرائحة. نازلي: زهرة شجرة الزيتون.

نينار: اسم أعجمي ويعني آلهة الينابيع.

نيرال: الأمل والتفاؤل.

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