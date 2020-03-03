فارق العمر سنتان بين الإخوة، الإيجابيات والسلبيات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 مارس 2020 11:39 صباحاً - ليس هنالك فرقاَ مثالياَ للعمر بين أطفالك، ولكن هنالك أمور عليك التفكير بها وأخذها بعين الاعتبار عند رغبتك بالإنجاب للمرة الثانية والثالثة، قد لا يكون القرار سهلاَ باختيار فاصل العمر المناسب بين كل طفل وآخر، لذا لخصنا لك من دراستين أصدرتها الجمعية الأمريكية لأطباء الأطفال ومايو كلينيك عن الإيجابيات والسلبيات لكل عمر يفصل بين أطفالك:



الفاصل عامان



الإيجابيات

- جسدك سيكون مستعدا الآن للحمل والولادة فقد اخذ وقته كاملا للشفاء بعد ولادتك الأولى.

- مخاطر الحمل ستكون اقل.

- لازلت تذكرين كيفية العناية بالمولود وتشعرين بالثقة لوجود طفل أكبر. Advertisements



السلبيات

- في هذه المرحلة قد يتولد لدى طفلك الأكبر شعور الغيرة من المولود الجديد.

- طفلك الأكبر بسبب عمره لن يكون قد تعلم بعد أهمية المشاركة فسيرفض مشاركة المولود الجديد الألعاب أو الغرفة.

- قد تعانين من تصرفات غريبة على طفلك الأكبر كعدم الرضوخ لما تطلبينه، التبول أثناء النوم، مص الأصبع أو التحدث بطريقة كما المواليد الصغار.

- كل هذا قد يسبب لك التعب والتوتر.



تعرفي على سلبيات وإيجابيات الفارق العمري بين أطفالك

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