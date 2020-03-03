كيف تزيدين وزنك بسرعة وبطريقة آمنة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بينما تشير بيانات إحصائية إلى أن حوالي ثلثي الأميركيين يعانون إما من زيادة الوزن أو السمنة، فإن هناك في المقابل كثيرين آخرين يعانون من مشكلة النحافة الزائدة، وإذ يسعون نتيجة لذلك لإيجاد طرق تساعدهم على تحسين أوزانهم وزيادتها.

وبحسب تعريفات الأطباء والباحثين، فإن الأشخاص الذين يعانون من قلة أوزانهم يكون مؤشر كتلة الجسم لديهم أقل من 18.5، وهي حالة تشيع أكثر لدى النساء والفتيات.

وأضاف الأطباء أن تداعيات مشكلة قلة الوزن من الناحية الصحية تشبه تداعيات زيادة الوزن، إن لم تكن أكثر، حيث ثبت أن الأشخاص الذين يعانون من نحافة زائدة هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالهشاشة، والالتهابات، ومشاكل الخصوبة والموت المبكر.

ونوّه الأطباء إلى أن هناك عدة أشياء قد تتسبب في حدوث مشكلة النحافة الزائدة منها:

- اضطرابات الأكل.

- مشاكل الغدة الدرقية.

- مرض الاضطرابات الهضمية.

- السكري.

- السرطان.

- الالتهابات.

ولهذا ينصح في تلك الحالة بضرورة الرجوع للطبيب بغية معرفة السبب قبل أن تتفاقم الحالة وينتج عنها مشكلات أكبر، وهي الخطوة التي لا يجب تأخيرها بأي حال.

وتابع الأطباء بقولهم إن أفضل طريقة صحية يمكن اتباعها لزيادة الوزن هي التي تركز على تناول معظم أنواع الأطعمة الصحية وتجنب نوعية الأطعمة الأخرى التي قد تسبب زيادة بالوزن لكن على حساب صحتك مثل مشروبات الصودا الغازية والكعك.

كما نصحوا بضرورة الاهتمام بتناول مزيد من السعرات أكثر من التي يحرقها الجسم لضمان زيادة الوزن، وأوصوا بإمكانية تناول ما بين 300 لـ 500 سعرا حراريا في اليوم لزيادة الوزن ببطء أو من 700 لـ 1000 سعر لزيادة الوزن بسرعة.

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وأشار الأطباء كذلك لأهمية تناول البروتين لأنه يشكل لَبِنات بناء العضلات، ومن ثم فإن تناول قدر كافٍ منه هو أمر ضروري لزيادة وزن العضلات بدلا من الدهون فقط.

كما شددوا على ضرورة تناول 3 وجبات يوميا على الأقل والتأكد من توافر الدهون، الكربوهيدرات والبروتين، مع إمكانية الاستعانة بالصلصات، التوابل والبهارات إلى الأطعمة التي تفضلين تناولها من أجل تحفيزك على تناول المزيد منها، ونصحوا أخيرا بضرورة ممارسة رياضة رفع الأثقال وتحسين قوة الجسم العضلية.

وقدم الأطباء بضعة نصائح أخرى تفيد في زيادة الوزن، هي:

- عدم شرب الماء قبل الوجبات.

- الإكثار من مرات تناول الطعام.

- شرب الحليب.

- تجربة مخفوق الحليب الخاص بزيادة الوزن.

- استخدام أطباق أكبر في الحجم عند تناول الطعام.

- إضافة كريمة للقهوة.

- تناول مكملات الكرياتين الخاصة ببناء العضلات.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم.

- تناول البروتين أولا ومن ثم الخضروات.

- التوقف عن التدخين.