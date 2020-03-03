شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توصيات لمركز السيطرة على الأمراض لتجنب العيوب الخلقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى للتشوهات الخلقية، والذى يوافق 3 مارس من كل عام، حيث أنه لا يمكن الوقاية من جميع العيوب الخلقية، لكننا نعلم أيضًا أنه يمكن للمرأة زيادة فرصها في إنجاب طفل سليم من خلال اتباع أساليب صحية، وتبني سلوكيات صحية قبل الحمل. وللتمتع بالصحة قبل وأثناء الحمل من خلال المحاولة بوضع خطط مستقبلية، وتجنب المواد الضارة، واختيار نمط حياة صحى.



تناول حمض الفوليك او الاطعمة المحتوية عليه



حمض الفوليك ضرورى لتجنب العيوب الخلقية

يقدم مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى "CDC" أهم النصائح لمنع حدوث العيوب الخلقية:أولا: احصلى على 400 ميكروجرام من حمض الفوليك كل يوم..

حمض الفوليك، إذا كانت لدى المرأة ما يكفي من حمض الفوليك في جسمها قبل شهر واحد على الأقل من الحمل وخلاله، فيمكن أن تساعد في منع حدوث عيوب خلقية كبيرة في الدماغ والعمود الفقري، لأنه في فترة النمو، يمكن للمرأة الحصول على حمض الفوليك من الأطعمة أو المكملات الغذائية المدعمة، أو مزيج من الاثنين، بالإضافة إلى نظام غذائي متنوع غني بالفولات، كما يجب أن تتأكد المرأة من زيارة طبيبها عند التخطيط للحمل، والبدء في رعاية ما قبل الولادة بمجرد اعتقادها بأنها حامل، من المهم رؤية الطبيب بانتظام طوال فترة الحمل.



عدم شرب الكحول

ثانيا: تجنب المواد الضارة..

يجب على المرأة أن تتجنب الكحول أثناء الحمل، حيث يسير الكحول في مجرى دم المرأة إلى الطفل الذى ينمو عبر الحبل السري، فلا يوجد مقدار آمن معروف من تعاطي الكحول أثناء الحمل أو أثناء محاولة الحمل، كما أن جميع أنواع الكحول ضارة بنفس الدرجة، بما في ذلك النبيذ والبيرة، قد يتسبب شرب الكحول أثناء الحمل في الإجهاض، والاصابة بمجموعة من الإعاقات الجسدية والسلوكية والعقلية مدى الحياة، والتي تحدث لأن الأم شربت الكحول أثناء الحمل، أفضل نصيحة للنساء هي التوقف عن شرب الكحول عند محاولة الحمل.

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الامتناع عن التدخين

ثالثا: الامتناع عن التدخين..

تشمل مخاطر التدخين أثناء الحمل الولادة المبكرة، وبعض العيوب الخلقية، مثل "الشفة المشقوقة" ووفاة الرضع، إن التعرض لدخان التبغ يعرض المرأة وحملها لخطر المشاكل، الإقلاع عن التدخين قبل الحمل هو الأفضل، بالنسبة للمرأة الحامل بالفعل، لا يزال الإقلاع عن التدخين فى أقرب وقت ممكن يساعد في الحماية من بعض المشاكل الصحية للطفل، مثل انخفاض الوزن عند الولادة، لم يفت الأوان بعد للإقلاع عن التدخين.



تجنب المخدرات والمواد الضارة

رابعا: تجنب الماريجوانا وغيرها من المخدرات..

يمكن للمرأة التي تستخدم الماريجوانا، أو غيرها من المخدرات أثناء الحمل أن تنجب طفلاً قبل الأوان، منخفض الوزن عند الولادة، أو لديه مشاكل صحية أخرى، مثل العيوب الخلقية، الماريجوانا هو المخدرات غير المشروعة الأكثر استخدامًا أثناء الحمل، يجب على النساء الحوامل أو اللاتي يفكرن في الحمل، ألا يستخدمن الماريجوانا، حتى في الدول التي يكون فيها الماريجوانا قانونيًا، يجب على النساء اللائي يستخدمن الماريجوانا لأسباب طبية التحدث مع طبيبهن حول علاج بديل مع بيانات السلامة الخاصة بالحمل.



منع الالتهابات

خامسا: منع الالتهابات..

بعض الالتهابات التي يمكن أن تصاب بها المرأة أثناء الحمل، يمكن أن تكون ضارة للطفل أثناء النمو، ويمكن أن تسبب عيوب خلقية، تجنبى ارتفاع درجة الحرارة، وعلاج الحمى على الفور أثناء الحمل، ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن يزيد من فرصة المرأة لإنجاب طفل بعيوب خلقية فى الأنبوب العصبى.