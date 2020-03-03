كيف تساعد اليوجا في تخفيف الألم المزمن؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوجا فوائد عديدة منها السيطرة علي الألم المزمن .. في السطور التالية نتعرف على فوائد اليوجا في تخفيف الألم المزمن وكيف يمكن لهذا التمرين الذى يعتمد على الاسترخاء والتنفس أن يخفف هذه الآلام ، وفقاً لموقع "webmd".



اليوجا

فوائد اليوجا في إدارة وتخفيف الألممسكن للألم

هناك أدلة متزايدة على أن اليوجا قد تكون مفيدة في مجموعة واسعة من سيناريوهات تخفيف الألم- الركبتين التهاب المفاصل، ألم الرقبة، الفيبروميالجيا، والصداع،

ومن الأدلة على فعالية اليوجا في علاج آلام أسفل الظهرالمزمنة ما وجدته عدد من الدراسات أن اليوجا فعالة في تخفيف آلام الظهر، ووجدت دراسة واحدة أن المرضى الذين يمارسون اليوجا تمكنوا من تقليل استخدامهم لأدوية الألم.

تحسين مرونة الجسم

تشير الأبحاث أيضًا إلى أن اليوجا لديها القدرة على تحسين الوظيفة من خلال الأنشطة اليومية، كما يمكن لممارسة اليوجا المنتظمة أن تزيد من قوة الساقين والجزء العلوي من الجسم والخصر، مع تحسين المرونة والتوازن، وهما أمران مهمان بشكل خاص لكبار السن.

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وجدت عدد من الدراسات أن كلا من مرضى آلام أسفل الظهر، وكذلك المصابين بالتهاب المفاصل ، يصبحون أكثر نشاطًا عند ممارسة اليوجا.

تقليل التوتر والإجهاد

يمكن أن تقدم اليوجا بعض الراحة غير المباشرة من خلال زيادة الشعور بالراحة، والمساعدة في تقليل التوتر وزيادة التفاؤل والمرونة، تشير الدراسات أيضًا إلى أن ممارسة اليوغا يمكن أن ترتبط بعادات نمط الحياة الصحية الأخرى ، مثل الإقلاع عن التدخين ، والأكل الصحي ، وفقدان الوزن، أظهرت الأبحاث أنه يمكن أن تلعب دورًا مفيدًا في خطط علاج الاكتئاب والقلق.

لكن دمج اليوجا في برنامج إدارة الألم قد يكون أمرًا صعبًا بعض الشيء، لذا يجب التحدث إلى طبيبك وكذلك طبيب العلاج الطبيعى الذى يقدم لك التمارين التي تناسب حالتك الصحية وطرق التعايش مع الألم المزمن الذى تشعر به.