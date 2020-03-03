شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك إذا تناولت العسل بالقرفة يوميًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العسل والقرفة من العلاجات الصحية القديمة فالعسل من المحليات الشهيرة والقرفة من التوابل القيمة، ولذا عليك التعرف على أفضل وأهم الفوائد الصحية التي تنتج عن تناولك لهذا المزيج الرائع يوميًا، وذلك وفقًا لموقع "foodeatsafe"، ومنها:

-التخلص من الوزن الزائد

عليك تناول ملعقة صغيرة من القرفة والعسل في اليوم ووضعها في ماء ساخن، ثم عليك تناولها على معدة فارغة، يوميًا علي الريق، وستلاحظ قدرتك على فقدان الوزن بشكل سريع.

ونضح التقرير بضرورة تحسن نظامك اليومي، وتناول الأطعمة الصحية بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية يوميا، وتقليل تناول السكر.

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-تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

أثبتت بعض الدراسات الطبية، أن تناول القرفة والعسل يعمل على تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، وأيضًا تقلل من الإصابة بالالتهابات المزمنة، التي تزيد فرص الإصابة بأمراض القلب، وأيضًا يعملان على تقليل ارتفاع الكولسترول الضار، والدهون الثلاثية.

كما أن القرفة والعسل مليئة بمضادات الأكسدة التي تحسن تدفق الدم إلى القلب وتمنع تجلط الدم.

-شفاء الجروح

يستخدم العسل تاريخيًا لعلاج الجروح، وكل من العسل والقرفة وحدة مضاد للبكتيريا ويقلل الالتهاب، أحد أكثر الاستخدامات إثارة للقرفة وعسل مانوكا معًا هو علاج قرح القدم السكرية، ومن الصعب للغاية الشفاء وغالبًا ما تصاب بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وتشير الأبحاث إلى أن مزيج العسل وزيت القرفة فعال جدًا في مساعدة القرحة على الشفاء مع إبقاء العدوى بعيدًا.

-يخفض السكر في الدم

جنبًا إلى جنب مع علاج قرحة القدم السكرية، قد تساعد القرفة والعسل في الوقاية من مرض السكري وتخفيض نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكر. القرفة تقلل نسبة السكر في الدم أثناء الصوم وتزيد من حساسية الأنسولين.

-علاج حب الشباب

القرفة والعسل لعلاج حب الشباب يعد من الحيل المهمة لصحة بشرتك، والتي تقلل من ظهورهم بشكل كبير.