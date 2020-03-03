شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. إذا كنتِ تعانين من تكيس المبيض أطعمة ينصح بتناولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم التقرير المنشور عبر موقع "facty"، بعض الأطعمة التى ينصح بتناولها النساء اللاتي يعانين من متلازمة تكيس المبيض، مشيرًا إلى أن واحدة من كل عشر نساء يصبن بمتلازمة المبيض المتعدد أو متلازمة تكيس المبايض.

وأشار التقرير، إلى أن متلازمة تكيس المبيض، هي حالة تصاب بها النساء نتيجة للهرمونات التناسلية غير المتوازنة، ويؤثر هذا الخلل في الإباضة ويعطل فترات الحيض، وتزيد من فرص تأخر الحمل، والعقم.

وأوضحت بعض الدراسات، أن أغلب النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبيض، يعانين من مستويات مرتفعة في الأنسولين ما يؤدي إلى مضاعفات بما في ذلك مقاومة الأنسولين والسمنة فأوضح العديد من الدراسات أن متلازمة تكيس المبيض تسبب زيادة الوزن، وتشير الدراسات إلى أن أفضل نظام غذائي لمتلازمة تكيس المبايض هو الذي يساعد على تنظيم الأنسولين والوزن، ومن هذه الأطعمة التالي:

-الإكثار من تناول الخضروات والفواكه تعد من أهم الحيل التي تساهم بشكل كبير في التخلص من متلازمة المبيض المتعدد.

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-الإكثار من تناول اللحوم خالية الدهون.

-تناول البقوليات يعد من الخيارات الغذائية المهمة، والتي ينصح بتناولها.

-أثبتت بعض الدراسات الطبية، أن اتباع النظام الغذائي الكيتو يعد من أفضل الحيل، حيث إنه يساعد في التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع، ويقلل من مقاومة الأنسولين.

- الفواكه هي إضافة جيدة لنظامك الغذائي في حالة إصابتك بمتلازمة تكيس المبايض، وعلى الرغم من احتوائها على الكربوهيدرات، فإن السكريات الطبيعية أكثر تعقيدًا من السكر المعالج، وبالتالي فإن الجسم لا يكسرها بالسرعة التي يفرز بها الكربوهيدرات المكررة.