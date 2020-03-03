شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تزيد من خطر الإصابة بالتبول اللا إرادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التبول اللا إرادي عند الكبار من المشاكل الشائعة التي يواجهها الكثيرون وتؤثر على صحتهم وحالتهم النفسية كما تعرضهم للتوتر والإحراج، وهو عبارة عن فقدان السيطرة على المثانة في الليل ويدل ذلك على وجود مشكلة صحية لا بد من علاجها فورًا.

وحسب ما ذكره موقع health فإن هناك بعض الأسباب والعوامل التي تعرضك للتبول اللا إرادي ومنها

عوامل وأسباب الإصابة بالتبول اللا إرادى

1:قد يكون سبب التبول اللا إرادى هو صغر حجم المثانة.

2:الضغط النفسى والتوتر الشديد من المشاكل التي تزيد من خطر الإصابة بالتبول اللا إرادي.

3:وجود خلل في الهرمونات يسبب مشاكل في المثانة والتبول اللا إرادى عند الكبار.

4:الآثار الجانبية لبعض الأدوية تزيد من مخاطر الإصابة بالتبول اللا إرادى.

5:وجود التهابات شديدة في المسالك البولية.

6:مرضى السكر، أكثر عرضة للإصابة بالتبول اللا إرادى.

7:وجود مشاكل في البروستاتا مثل التضخم والالتهاب يزيد من خطر الإصابة بالتبول اللا إرادى.

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8:العوامل الوراثية لها دور كبير في الإصابة بالتبول اللا إرادي، أي إصابة أحد أفراد الاسرة بنفس المشكلة من قبل.

9:وجود مشاكل والتهابات في الكلى يؤثر على المثانة.

10:الإصابة ببعض الأمراض السرطانية مثل سرطان"المثانة، البروستاتا".

ينصح بزيارة الطبيب لمتابعة العلاج المناسب لحالة وعمر المريض مع اتباع بعض النصائح التي تساعد على تخفيف الاعراض ومنها:

نصائح لعلاج التبول اللا إرادى

1: ينصح بالابتعاد عن تناول الأطعمة التي تسبب إدرار البول وخصوصًا الحمضيات والسوائل الزائدة قبل النوم مباشرة.

2:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضة حيث إنها تعمل على تعزيز عضلات الحوض وتحد من التبول اللا إرادى.

3:ابتعد عن تناول أي أدوية إلا تحت أشراف الطبيب المعالج، فبعض العقاقير تسبب ارتخاء في المثانة.

4:تجنب الإفراط في تناول المشروبات الكحولية والكافيين، حيث إنها تعمل على زيادة التبول وارتخاء المثانة.