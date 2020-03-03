شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الكزبرة من مكافحة الكولسترول إلى علاج مرض السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الكزبرة يمكن استخدامها لأكثر من مجرد إضافة نكهة للطهي، وتشمل الفوائد الصحية للكزبرة خفض الكوليسترول والسكر في الدم، ومكافحة الأمراض، والوقاية من السرطان.

ووفقًا للموقع الطبى البريطانى "universityhealthnews"، هناك العديد من فوائد الكزبرة التي تكسبها دور البطولة في كل من التوابل والطب.

وتمتلك السيقان والأوراق والبذور والزيوت الأساسية والجذور لهذا النبات قدرات علاجية ويمكن أن تساعد في علاج مشاكل الجهاز الهضمي وآلام المفاصل والسعال والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب والروماتيزم.

وتشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يساعد في: 1. مضادات الأكسدة. الكزبرة هي مصدر لمضادات الأكسدة القوية، حيث تحتوى على مركبات الفينول مثل الكاتشين والألكانيل والأبيجينين واللانالول. وتساعد هذه الأنواع من مضادات الأكسدة على تفكيك الجذور الحرة، والتي يمكن أن تكون ضارة جدًا بالجسم إذا لم يتم تطهيرها بشكل صحيح. Advertisements

2. محاربة السرطان. نظرًا لجزء كبير من قدرتها المضادة للأكسدة، تعتبر الكزبرة أداة ممكنة للمساعدة في علاج السرطان، حيث تبين أن المستخلص من جذر النبات يحمى من تلف الحمض النووي ، ويمنع هجرة خلايا السرطان ، ويعزز موتها. 3. علاج مرض السكري وجدت دراسة في مجلة Journal of Food Science أن المستخلصات من الكزبرة تنبع وتترك مستويات السكر في الدم منخفضة في الفئران التي يسببها مرض السكري.

ويشير المؤلفون إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في الكزبرة مسؤولة جزئيًا على الأقل عن هذه الآثار المضادة للسكري.

وربما ساعدت المستخلصات أيضًا على تجديد خلايا، ما يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم بشكل أفضل.



4. انخفاض الكوليسترول في الدممستخلص الكزبرة يؤدي إلى انخفاض الكوليسترول الكلي، الكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية في الفئران التي تتغذى على نظام غذائي عالي الكولسترول. 5. مكافحة العدوى 4. انخفاض الكوليسترول في الدممستخلص الكزبرة يؤدي إلى انخفاض الكوليسترول الكلي، الكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية في الفئران التي تتغذى على نظام غذائي عالي الكولسترول. 5. مكافحة العدوى الكزبرة لها تأثيرات قوية مضادة للفطريات والميكروبات، حيث إنه في إحدى الدراسات، أنتج زيت الكزبرة الأساسي تأثيرًا قويًا مضادًا للفطريات ضد أنواع المبيضات المسؤولة عن عدوى الخميرة.

يعتقد الباحثون أن الكزبرة لديها القدرة على تحطيم جدار الخلية من مسببات الأمراض، ما يساعد على منعها من الانتشار.

6. إزالة السموم من المعادنقد يحمى الكزبرة من التسمم بالرصاص، لأنه يمكن أن يكون بمثابة عامل قوي لإزالة السموم، ويخلص الجسم من المعادن السامة مثل الرصاص. 7. تحسين الذاكرةوجدت إحدى الدراسات في عام 2011 أن عجز الذاكرة لدى الفئران يمكن عكسه بإضافة أوراق الكزبرة إلى النظام الغذائي لمدة 45 يومًا.