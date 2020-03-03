شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض فيروس كورونا تختلف من شخص لآخر في شدتها وأبرزها الحمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كورونا فيروس أصبح من أكثر الأمراض التي تثير القلق في العالم، بعد أن انتشر في أكثر من بلد في العالم منذ أول ظهور له في الصين، وقد حذرت منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية وغيره من الهيئات الصحية في العالم من خطورة انتشار هذا المرض، وأنه من الضرورى معرفة أعراض الكورونا فيروس للوقاية منه، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض الكورونا فيروس، وفقاً لموقعى vox وcbs8.



اعراض الكورونا فيروس

اعراض فيروس كورونا

اعراض كورونا عديدة وهى تشبه أعراض نزلات البرد والأنفلونزا، والكورونا من عائلة الفيروسات التاجية التي تهاجم عادة الجهاز التنفسي، وتصيب معظم الفيروسات التاجية الحيوانات، مثل الخفافيش والقطط والطيور، لكن سبعة فقط من هذه الفيروسات تصيب البشر بما في ذلك فيروس كورونا الجديد Covid-19 والسارس SARS و MERS.

أعراض الكورونا

أعراض الكورونا تشبه الانفلونزا أو البرد، وهو يؤثر على الجهاز التنفسي السفلي، وتشمل ما يلى:

- سيلان الأنف

- الصداع

-السعال

-التهاب الحلق

-الحمى

- الشعور العام بالتعب والإرهاق.

وتتفاوت شدة الأعراض من شخص لآخر، بعض الحالات خفيفة للغاية مع أعراض مشابهة لنزلات البرد، وبعض الحالات تشبه الالتهاب الرئوي الشديد التي تتطلب العلاج في المستشفى.

ويعتقد مركز السيطرة على الأمراض أن الأعراض قد تظهر بعد يومين من التعرض لفيروس كورونا أو لمدة 14 يومًا بعد التعرض له.

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لم يصب بعض المرضى بالحمى مبدئيًا أو قد يصابون "بالتهاب رئوي خفيف" ما يعني أنهم قد ينقلون العدوى إلى الآخرين لأنهم لا يمرضون بدرجة كافية لوجودهم في المستشفى.



الكورونا فيروس

اعراض الكورونا وطرق انتشاره والوقاية

ينتشر فيروس كورونا في الغالب عن طريق العطس والسعال، يمكن أيضًا أن ينتشر عن طريق الاتصال الشخصي الوثيق مثل اللمس أو المصافحة أو لمس سطح به الفيروس ثم لمس فمك أو أنفك أو عينيك قبل غسل يديك.

وهناك عدد من إجراءات الوقاية من كورونا وهى:

-اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

- في حالة عدم توفر الصابون والماء، استخدم معقم اليدين المعتمد على الكحول.

-تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدي غير مغسولة.

-تجنب الاتصال الوثيق مع الناس الذين يعانون من المرض.

-أبق في المنزل عندما تكون مريضا.

-غطي السعال أو العطس بمنديل، ثم قم برمي الأنسجة في سلة المهملات.

-قم بتنظيف وتطهير الأشياء والأسطح التي تم لمسها بشكل متكرر.