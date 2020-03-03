شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أسباب حروق اللسان وطرق التعامل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرق اللسان من أبرز المشاكل الشائعة التي يصاب بها الكثيرون، وقد يستمر الحرق لعدة أشهر دون معرفة السبب الحقيقى له، وقد يكون ذلك نتيجة بعض التغيرات الهرمونية أو نتيجة الآثار الجانبية لبعض الأدوية، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك أسبابا مختلفة للإصابة بحرق اللسان منها:

أسباب حرق اللسان

1: قد يكون حرق اللسان ناتجا عن التغيرات الهرمونية فى الجسم أو الإصابة بالحساسية الشديدة.

2:سوء التغذية من المشاكل التى تسبب حرقا شديدا فى اللسان، وذلك نتيجة نقص الفيتامينات والعناصر الغذائية فى الجسم، وخصوصا الحديد والزنك.

3:الإصابة بالتهابات شديدة فى الفم تزيد من حرق اللسان.

4:ارتجاع الحمض من المعدة من أبرز المشاكل الصحية التى تزيد خطر الإصابة بحرق اللسان.

5:بعد انقطاع فترة الطمث تتعرض السيدات لمشاكل عديدة أبرزها تغير الهرمونات، وبالتالى يزيد من خطر الإصابة بحرق اللسان.

6:مرض باركنسون، واضطرابات المناعة الذاتية من المشاكل التي تعرضك لمتلازمة حرق اللسان.

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7:الآثار الجانبية لبعض الأدوية تزيد من خطر الإصابة بحرق اللسان، لذا ينصح بعدم تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب المعالج.

8: الضغط العصبى والاكتئاب والقلق يزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض.

وحسب ما ذكره الموقع فإن هناك أعراضا مصاحبة لحرق اللسان وهى:

أعراض حرق اللسان

1:جفاف شديد بالفم مع الشعور الدائم بالعطش.

2:عدم القدرة على تذوق الطعام أو تناوله من الأساس، وذلك بسبب الحرق الشديد فى اللسان.

3: الشعور بالوخز والتخدير فى منطقة الفم.

4:الشعور بالألم الشديد وعدم القدرة على التركيز والنشاط.

ويكون علاج متلازمة اللسان حسب ما يصرفه الطبيب مع تناول بعض الأطعمة التى تعمل على تهدئة الالتهاب والحرق الشديد ومنها "الزبادى، العسل الأبيض، الطحينة"، مع تجنب التدخين والمشروبات الكحولية والغازية والابتعاد عن الفواكه الحمضية.