تكرار وصف المضادات الحيوية يرتبط بزيادة خطر دخول المستشفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف علماء الأوبئة في جامعة مانشستر وجود ارتباط بين عدد الوصفات الطبية للمضادات الحيوية وارتفاع خطر دخول المستشفى، حسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews".
وتستند الدراسة من المعهد الوطني للبحوث الصحية وبرنامج المدن الصحية المتصلة على بيانات مليوني مريض في إنجلترا وويلز.
ووجد الباحثون أن المرضى الذين تناولوا 9 أو أكثر من وصفات المضادات الحيوية للعدوى الشائعة في السنوات الثلاث السابقة هم أكثر عرضة للذهاب إلى المستشفى بمعدل 2.26 مرة خلال ثلاثة أشهر أو أكثر.
غطت سجلات المرضى، من عام 2000 إلى عام 2016، الالتهابات الشائعة مثل الجهاز التنفسي العلوي والجهاز البولي والتهابات الأذن والصدر واستبعدت حالات طويلة الأجل مثل التليف الكيسي وأمراض الرئة المزمنة.
وليس من الواضح لماذا ترتبط عمليات الدخول إلى المستشفى بوصفات طبية أعلى، لكن وجد الفريق، إن هناك حاجة إلى إجراء أبحاث لإظهار ما إذا كانت هناك أي عوامل بيولوجية موجودة أم لا.
وكان المرضى الذين حصلوا على وصفتين للمضادات الحيوية أكثر عرضة بنسبة 1.23 مرة، والمرضى الذين لديهم وصفات من 3 إلى 4 أكثر عرضة بنسبة 1.33 مرة والمرضى الذين لديهم أكثر من 5 وصفات للمضادات الحيوية كانوا أكثر عرضة للذهاب إلى المستشفى بعدوى أخرى بمعدل 1.77 مرة.
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