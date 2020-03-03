- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كبار السن الذين يعانون من النعاس أثناء النهار أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض عديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون عن أن كبار السن الذين يعانون من النعاس أثناء النهار أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض طبية جديدة، بما في ذلك مرض السكري والسرطان وارتفاع ضغط الدم.
وقال مؤلف الدراسة "موريس أوهايون"، دكتوراه في الطب من جامعة ستانفورد، كاليفورنيا، وعضو في الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب: "قد يرغب كبار السن وأفراد أسرهم في إلقاء نظرة فاحصة على عادات النوم لفهم المخاطر المحتملة لتطور حالة طبية أكثر خطورة".
وشملت الدراسة على 10930 شخصًا؛ 34٪ من المشاركين كانوا 65 عامًا أو أكبر.
وأجرى الباحثون مقابلات مع المشاركين عبر الهاتف مرتين لمدة ثلاث سنوات على حدة، وفي المقابلة الأولى، حقق 23٪ من الأشخاص فوق 65 عامًا معايير النعاس المفرط، وفي المقابلة الثانية، أفاد 24٪ من النعاس المفرط، ومن بين هؤلاء، قال 41٪ إن النعاس كان مشكلة مزمنة.
ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين أبلغوا عن النعاس في أول مقابلة تعرضوا لخطر الإصابة بمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم بنسبة 2.3 مرة بعد ثلاث سنوات من أولئك الذين لم يتعرضوا للنعاس وكانوا أيضا ضعف احتمال الاصابة بالسرطان.
ومن بين الأشخاص البالغ عددهم 840 الذين أبلغوا عن النعاس في المقابلة الأولى، أصيب 52 شخصًا، أو 6.2٪، بمرض السكري مقارنةً بـ 74 شخصًا، أو 2.9٪ من الأشخاص الذين لم يناموا أبدًا خلال اليوم.
وأيضًا، من بين 840 شخصًا أبلغوا عن النعاس، 20 شخصًا، أو 2.4٪ ، أصيبوا بالسرطان مقارنة بـ 21 شخصًا، أو 0.8٪ ممن لم يناموا أبدًا أثناء النهار.
بقيت النتائج كما هي بعد الأخذ فى الاعتبار لعوامل أخرى يمكن أن تؤثر على النعاس أثناء النهار، مثل الجنس وتوقف التنفس أثناء النوم.
كانت هذه تفاصيل خبر كبار السن الذين يعانون من النعاس أثناء النهار أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض عديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.