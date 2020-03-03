ديلى ميل: قلوب الرجال تعمل بجهد أكبر لأن دماءهم تتدفق بشكل مختلف عن النساء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، حيث أفادت بأن الدم يتدفق بشكل مختلف لدى قلوب الرجال مقارنة بالنساء.
ويعتقد الباحثون في جامعة ويسكونسن أن هذه النتيجة يمكن أن تلقي الضوء على عدم المساواة بين الجنسين في رعاية أمراض القلب والأوعية الدموية التي تكلف الأرواح.
وتعتبر أمراض القلب هي السبب الرئيسي لوفاة الرجال والنساء الأمريكيين على حد سواء، ولكن أنواع أمراض القلب الدقيقة تؤثر على كل مجموعة بشكل مختلف.
استخدمت الدراسة تقنية معقدة تسمى التصوير بالرنين المغناطيسي D4، وعرضت صورًا مذهلة لتدفق الدم في القلب وأوعية 20 رجلاً و19 امرأة.
عندما تمت مقارنة هذه مع وظيفة القلب كانت هناك اختلافات كبيرة بين الجنسين.
ومن خلال ملاحظاتهم، يعتقد الأطباء أن هذه الاختلافات يمكن تفسيرها ليس فقط من خلال الاختلافات في حجم وشكل قلوب الإنسان من الذكور والإناث.
والطاقة الحركية، على سبيل المثال، القوة المنفقة أثناء تقلص وتعبئة العضلات، كانت أعلى بكثير في البطين الأيسر للرجال.
ومن ناحية أخرى، كان الدوران، وهو مقياس لمناطق التدفق الدوار الذي يتشكل خلال نقاط مختلفة من الدورة القلبية، أكبر عند النساء.
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