القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقعات بانحسار الموجة الحالية من فيروس كورونا المستجد وتراجع الإصابات به مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، إذ ينتمي الفيروس لعائلة كورونا وهي فيروسات تموت مع الحرارة المرتفعة.
إصابة مسؤول إيطالي بـ"كورونا"
"المركزي الياباني" يواجه مخاوف كورونا بإجراءات جديدة
على قدم وساق يسابق العالم الزمن لحصار الفيروس القاتل والذي أودى بحياة ما يقرب من ثلاثة 3 آلاف شخص أغلبهم في الصين، قبل أن ينجح التكاتف العالمي في شفاء ما يقرب من ثلاثة وأربعين 43 ألف شخص من ضمن ما يقرب من ثمانية وثمانين 88 ألف مصاب عالميا.
الطمأنينة لا تثبتها الأرقام فقط، لكن أيضا توقعات علمية تدعمها أبحاث بفشل كورونا في التمحور للإصابة إلا بعودة الشتاء والأجواء الباردة وهو ما ينبئ بموت الفيروس.
خلال شهور الصيف
كانت هذه تفاصيل خبر حر الصيف حياة للعالم.. آمال جديدة في مواجهة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.