حر الصيف حياة للعالم.. آمال جديدة في مواجهة "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقعات بانحسار الموجة الحالية من فيروس كورونا المستجد وتراجع الإصابات به مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، إذ ينتمي الفيروس لعائلة كورونا وهي فيروسات تموت مع الحرارة المرتفعة.

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على قدم وساق يسابق العالم الزمن لحصار الفيروس القاتل والذي أودى بحياة ما يقرب من ثلاثة 3 آلاف شخص أغلبهم في الصين، قبل أن ينجح التكاتف العالمي في شفاء ما يقرب من ثلاثة وأربعين 43 ألف شخص من ضمن ما يقرب من ثمانية وثمانين 88 ألف مصاب عالميا.

الطمأنينة لا تثبتها الأرقام فقط، لكن أيضا توقعات علمية تدعمها أبحاث بفشل كورونا في التمحور للإصابة إلا بعودة الشتاء والأجواء الباردة وهو ما ينبئ بموت الفيروس.

خلال شهور الصيف