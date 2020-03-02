عيد ميلاد مدونة روسية يتحول مأساة فقدت زوجها وآخرين

تحول عيد ميلاد مدونة روسية شهيرة تدعى كاتي ديدينكو إلى مأساة بعدما فقدت فيه زوجها وعددا من الحضور بسبب تصرف الأخير. واحتفلت ديدينكو بعيد ميلادها الـ 29 برفقة عائلتها وصديقاتها وأصدقائها في مجمع الحمامات في جنوب موسكو، وقرر الضيوف تتويج احتفالهم بالسباحة في المسبح. وأثناء وجودهم داخل حمام السباحة، قرر زوج ديدينكو إضافة الثلج الجاف، ما أدى إلى زيادة حادة في تركيز ثاني أكسيد الكربون. ونتيجة لذلك، تعرض المدعوون إلى عمليات اختناق وحروق؛ ما أدى إلى موت اثنين من ضيوف الحفل، وتم نقل 4 أشخاص آخرين إلى المستشفى مصابين بحروق كيميائية شديدة. وكان زوج المدونة الروسية يكاترينا ديدينكو، هو ثالث وفاة في حفل عيد ميلاد زوجته في نادي استحمام بالعاصمة الروسية؛ إذ توفي صباح أمس السبت بعد نقله للعناية المركزة.

وكانت المدونة نشرت على إنستغرام مقطع فيديو من وحدة العناية المركزة، تحدثت فيه عن الحادث، لكنها قامت في وقت لاحق بحذفه فور انتشار خبر وفاة زوجها. ووجهت ديدينكو المتخصصة في الصيدلة النصيحة على صفحتها في منصات مواقع التواصل الاجتماعي المشتركين بتجنب بعض الأدوية، وتوفر معلومات حول المدخرات المحتملة عند شراء أدوية معينة. وغالبا ما كانت المدونة تقدم نصائح للآباء والأمهات حول الأدوية الممكن تقديمها للأطفال.

وبحسب العلم فإن الثلج الجاف عندما يقترن بالماء يشكل ثاني أكسيد الكربون، الذي يمكن أن يسبب الاختناق. وثاني أكسيد الكربون ليس ساما بحد ذاته، لكنه أثقل بمقدار 1.5 مرة من الهواء، وهذا ما يجعله يحتل الطبقة السفلى في مكان تواجده، لا يكاد يترك أي أكسجين على الأرض بل يطرده إلى الأعلى نحو السقف. وفي مثل هذه الظروف يفقد الشخص وعيه، ويسقط على الأرض، حيث الأكسجين ضئيل للغاية.

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