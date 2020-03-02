5 وصفات طبيعية لنضارة البشرة ومكافحة الشيخوخة

تحرص المرأة على الحصول على بشرة صافية خالية من التجاعيد وحب البشرة والمشاكل الجلدية الأخرى الشائعة، لذلك تستخدم العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تحقيق ذلك من خلال استخدام مكونات طبيعية متوفرة بالمنزل مثل الأفوكادو والعسل وسلطة الفواكه والتي يمكن تحضيرها باتباع خطوات بسيطة، أشار إليها تقرير نشر بموقع "thehealthy"، والتي نتعرف عليها في السطور القادمة.

أفوكادو وعسل

يساعد الخليط الجامع بين الأفوكادو والعسل على ترطيب البشرة و مكافحة الشيخوخة من خلال تقليل ظهور علامات التجاعيد على الوجه، والحفاظ على نعومة البشرة ونضارتها من خلال اتباع الأتى :

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من الكريمة الطازجة.

1/4 ثمرة أفوكادو.

1 ملعقة طعام عسل.

الخطوات:

يفضل وضع المكونات الثلاثة المذكورة في السطور السابقة في الخلاط ووضع المزيج في كريمة ناعمة، ثم عمل قناع للبشرة وتركه لمدة ساعة على الأقل، ثم غسل الوجه بالماء الدافىء.

قناع الخميرة والليمون

يساعد قناع الخميرة والليمون على علاج حب الشباب والحفاظ على نضارة البشرة، لذلك ينصح بعمل القناع من خلال اتباع الأتى :

المكونات:

خميرة بيرة.

عصير الليمون.

ماء.

الخطوات :

ينصح بعمل عجينة من خلال وضع نسبة قليلة من خميرة البيرة، وعصر الليمون، مع إضافة القليل من الماء، ووضع المزيج على المناطق المصابة، وتركه لمدة 10 دقائق، وقليلًا من الماء، وتغطية بضمادة، ثم شطف الوجه بالماء.

وصفة طبيعية من الأرز وعصير الليمون

يساعد قناع الأرز وعصير الليمون مع إضافة الصبار على التخلص من خلايا الجلد الميتة، وتنظيف البشرة، وتفتيحها، ولتحقيق ذلك ينصح باتباع الأتى :

المكونات:

نصف كوب من الأرز المطبوخ.

الخطوات:

ينصح بخلط المكونات المذكورة في السطور السابقة، مع وضع المزيج بحركة دائرية على البشرة، وترك القناع لمدة دقيقة إلى دقيقتين، ثم غسل الوجه بالماء .

تقشير البشرة بالسكر وزيت الزيتون

يساعد تقشير الوجه بانتظام بالسكر في التخلص من خلايا الجلد الميتة، والحصول على بشرة ناعمة ومشرقة، من خلال اتباع الأتى :

المكونات:

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3 ملاعق كبيرة من الكريمة الطازجة.

1 كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب من السكر البني.

نصف كوب من اللوز المطحون.

2 ملعقة طعام زيت زيتون.

الخطوات:

ينصح بخلط جميع المكونات السابق ذكرها ووضعها على الوجه بحركة دائرية لطيفة، وتركه لبضع دقائق، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ، تليها المياه الباردة، ووضع ماتبقى من السكر في الثلاجة لاستخدامه مرة أخرى.

قناع القهوة والملح

يساعد قناع القهوة والملح على تقشير البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة، للحصول على بشرة صافية ونقية، من خلال اتباع الأتى :

المكونات:

نصف ملعقة صغيرة من محلول مرطب (أي نوع من السوائل المرطبة للجسم).

ربع ملعقة صغيرة من القهوة الطازجة.

ربع ملعقة صغيرة ملح كوشير.

الخطوات :

ينصح بخلط المكونات السابق ذكرها، وتدليك البشرة بها لمدة خمس دقائق، ثم مسح المزيج بقطعة قماش مبللة دافئة.

1 ملعقة طعام من رحيق الصبار.

1 ملعقة طعام عصير ليمون.

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