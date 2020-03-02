ممارسة الرياضة مع الشريك مفتاح العلاقة السعيدة

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن ممارسة الزوجين للرياضة سوياً يشكل أحد أهم مقومات العلاقة الزوجية السعيدة.

وأظهرت دراسة استقصائية لأكثر من 7600 من البالغين في المملكة المتحدة نشرتها مجلة ديكاثلون، أن 43% من الذين شملهم الاستطلاع مارسوا التمارين الرياضية مع شركاء حياتهم، وقال أكثر من نصفهم (66%) إن هذه العادة ساعدت في تحسين العلاقة الزوجية.

وقال 51% ممن شملهم الاستطلاع إن ممارسة التمارين الرياضية مع الشريك كان لها تأثير إيجابي على العلاقة، بينما قال 53% إنهم يستمتعون بقضاء وقت ممتع مع الشريك، ولا يزال الوقت الذي يقضونه في ممارسة الرياضة أو صالات الجيم من أفضل الأوقات.

ومن بين المشاركين في الاستطلاع، قال 21% إن ممارسة الرياضة مع الشريك جعلته أكثر جاذبية، كما ذكر عدد مماثل منهم إنهم يستمتعون بمشاهدة الشريك يمارس الرياضة.

وبينت الدراسة أيضاً أن ممارسة التمارين الرياضية يشجع الزوجين على اتباع نمط حياة صحي أكثر، حيث قال 22% إن الرياضة تقلل مستويات التوتر لديهم.

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أما من حيث الرياضات المفضلة للأزواج البريطانيين، فقد احتلت السباحة المرتبة الأولى بنسبة 37%، في حين يفضل 29% من الأزواج ممارسة الرياضة في صالات الجيم، و24% يعتبرون الجري رياضتهم المفضلة، بحسب موقع مترو البريطاني.

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