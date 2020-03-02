تعرف علي كيفية ابعاد طفلك عن إدمان الديجيتال

يشكو معظم الآباء من التصاق أبنائهم بالشاشات المختلفة طوال الوقت الذي لا يذهبون فيه إلى المدرسة. ويبدأ الأطفال الصغار حالياً في استخدام الأجهزة اللوحية والهواتف في سن مبكرة، ويشكل ذلك الاستخدام المفرط واقتراب عيون الأطفال من شاشات الديجيتال وهم في مرحلة النمو المبكر خطراً يثير القلق بشأن المشاكل الصحية التي يمكن أن يتعرضوا لها لاحقاً.

إليك نصائح الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال لتقليل تعرّض الصغار للشاشات:

* القدوة هي أفضل ما يمكن أن يقدمه الآباء للأبناء. إذا شاهدك طفلك تقيد استخدامك للشاشات، وتبعد عنك الهاتف وتمنع نفسك وبقية أفراد أسرتك عن النظر إلى الشاشة سيكون أكثر استعداداً لتقليدك.

* تحديد عدد معين من ساعات الاستخدام خلال أيام الأسبوع والعطلات يساعد على ضبط الأمور. ويمكنك عمل كلمات مرور "باسوورد" خاصة بالأجهزة للتحكم.

* الأنشطة البدنية والألعاب من أفضل طرق تشتيت انتباه الطفل عن النظر للشاشات. عليك أن تضع طفلك في عدة أنشطة ليكتشف ما يحبه، وتدعم النشاط الذي وجد أنه مناسب لمهاراته وميوله. قد يهمك ايضاًً: دراسة تؤكد أن ابتعاد الأطفال عن الآباء يضر بصحتهم أبرز الأخطاء الصحية والنفسية التي يرتكبها الآباء خلال تربية أطفالهم