القاهرة – لايف ستايل
توصل باحثون أمريكيون إلى أن مضادات الأكسدة لا تعمل على تحسين نوعية السائل المنوى بين الرجال المصابين بالعقم، بخلاف ما توصلت إليه عدد كبير من الدراسات الطبية في السنوات الأخيرة.
وتتوافر المكملات المضادة للأكسدة بصورة كبيرة تجاريا للمساعدة فى علاج العقم عند الرجال، لكن الأبحاث الطبية الحديثة، حول آثاره على جودة السائل المنوى ومعدلات الحمل، لا تزال محدودة.
يأتي ذلك فى الوقت الذى توصلت فيه الدراسة الحالية، التى نشرت نتائجها فى عدد مارس من مجلة «الخصوبة والعقم»، إلى أن المكملات المضادة للأكسدة من المحتمل أن لا تحسن معدلات الإنجاب بين الرجال.
ويتلقى الرجال دواء وهميا أو مكملات مضادة للأكسدة تحتوى على فيتامينات «ج»، «هـ»، «د»، وعناصر «السيلينيوم»، و«الكارنيتين»، و«الزنك»، و«حمض الفوليك»، و«الليكوبين» لمدة 3 أشهر على الأقل وحتى 6 أشهر.
قد يهمك ايضاً:
دراسة تؤكد أن الزنك وحمض الفوليك لا يزيدون من خصوبة الرجال
دراسة تؤكد أن الأدوية والمكملات الغذائية تضر الكلى
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة تؤكد أن المكملات لا تحسن خصوبة الذكور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.