دراسة جديدة تكشف آليه انتقال فيروس كورونا

يعيش العالم حالة من الرعب والقلق مع انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، وسقوط العديد من الضحايا والمصابى، وتتواصل الدراسات والابحاث لكشاف علاج للفيروس، فهم خطر انتقال العدوى بشكل أفضل.وكشف خبراء الصحة فى الولايات المتحدة إن انتشار فيروس كورونا الجديد، ينتقل بشكل أساسي من شخص لآخر عن طريق السعال أو العطس،وإنه من الممكن إصابة الشخص عن طريق لمس سطح أو جسم ملوث بالفيروس ثم لمس فمه أو أنفه أو عينيه.



كشف الباحثون إنه يمكن لفيروس كورونا الجديد البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى 9 أيام.

مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية من فيروس كورونا في الولايات المتحدة:

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كشف مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية من فيروس كورونا، في الولايات المتحدة، إنه من الممكن إصابة الشخص عن طريق لمس سطح أو جسم ملوث بالفيروس ثم لمس فمه أو أنفه أو عينيه.

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