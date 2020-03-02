12 علامة تحذيرية بتناول جرعة كبيرة من السكريات يوميا

تحتوي العبوة من المشروبات الغازية على حوالي 11 ملعقة سكر، ويدخل السكر والفركتوز وشراب الذرة في مكونات كثير من المنتجات الغذائية التي لا تعتبر من الحلويات.

ويُعتقد أن الإنسان حاليًا يتناول حوالي 17 ملعقة سكر كل يوم، ويعادل ذلك 290 سعرة حرارية فارغة، لا تحتوي على أية فيتامينات أو معادن، كما أن هذه الكمية قد لا يقابلها نشاط بدني مبذول ليحرق هذه السعرات.

إليك أهم العلامات على تناول الكثير من السكر:

- مشاكل الهضم غير المبرّرة، وحركة الأمعاء غير المنتظمة.

- ظهور حب الشباب.

- تقلّب المزاج، وتكرار نوبات الاكتئاب.

- الرغبة في أكل الحلوى بعد تناول وجبة العشاء.

- صعوبة النوم.

- ظهور تجاعيد مبكرة.

- تسوس الأسنان.

- تجدد الشعور بالجوع بسرعة.

- صعوبة إنقاص الوزن.

- انتفاخ البطن المستمر.

- ضعف العضلات غير المبرر، والإحساس بالضعف.

- الميل للكسل وعدم الحماس لممارسة تمارين رياضية.

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