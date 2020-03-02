«القيلولة» تعرض كبار السن لأمراض القلب والسرطان

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن كبار السن الذين يأخذون غفوة خلال النهار أكثر عرضة لأمراض القلب أو السرطان بمعدل الضعف.



وشملت الدراسة التي أجرتها جامعة ستانفورد في كاليفورنيا أكثر من 11 ألف شخص من كبار السن الذين يغفون خلال النهار كانوا معرضين للإصابة بأمراض القلب بمعدل مرتين ونصف، حسب ما ورد في صحيفة دا ديلي ميل البريطانية.

كما واجه هؤلاء خطر الإصابة بالسرطان، إضافة إلى أنهم كانوا معرضين للإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم بواقع مرتين، وليس هذا فحسب، بل كانوا معرضين أيضًا لمشاكل في العظام والتهاب المفاصل بواقع مرة ونصف، مقارنة بغيرهم الذين لم يأخذوا غفوة خلال النهار.

ونظرت الدراسة في "فرط النوم"، وهي حالة تعرف باسم "النعاس المفرط" أثناء النهار حتى بعد قضاء سبع ساعات أو أكثر نوما، ما يؤثر على طريقة أدائهم في العمل وفي الأنشطة الروتينية الأخرى خلال اليوم.

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