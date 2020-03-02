شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على دواء جديد لعلاج داء المقوسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" على طلب الحصول على أول نوع من الأقراص لعلاج داء المقوسات (عدوى تسببه طفيليات التوكسوبلازما).

وقال مفوض إدارة الأغذية والعقاقير "ستيفن هاهن": "تلتزم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) منذ زمن طويل بزيادة المنافسة في الأسواق مع وجود بدائل محدودة للعقاقير، ومن خلال خطة العمل الخاصة بمنافسة العقاقير في إدارة الأغذية والعقاقير (FDA)، عملنا على إزالة الحواجز التي تعترض تطوير الأدوية من خلال اتخاذ الإجراءات التي تعمل على تحسين كفاءة تطوير الأدوية ومراجعتها والموافقة عليها".

ولكن أيضًا عن طريق سد الثغرات التي تسمح بتناول الأدوية التي تحمل علامات تجارية واحدة أو معروفة، ويمثل تمكين المرضى وتشجيع الاختيار والمنافسة أولوية قصوى بالنسبة لإدارة الأغذية والعقاقير، وتشمل هذه الجهود المهمة تحسين الوصول إلى الأدوية المثيلة الآمنة والفعالة وذات الجودة العالية.

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وتابع "هاهن": تعتبر موافقة اليوم مهمة بشكل خاص للمجموعات السكانية الأكثر عرضة لعدوى داء المقوسات، مثل النساء الحوامل والأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز عن طريق تمهيد الطريق لمزيد من الخيارات في العلاج".

ويعتبر داء المقوسات هو عدوى تسببها طفيليات وحيدة الخلية تدعى Toxoplasma gondii والتي عندما تكون شديدة، يمكن أن تسبب أضرارًا للمخ أو العينين أو الأعضاء الأخرى.

ويمكن أن تحدث عدوى التوكسوبلازما، من بين طرق أخرى، عن طريق تناول لحم غير مطهو جيدًا أو ملوث أو مياه الشرب الملوثة بالتوكسوبلازما؛ أو عن طريق البلع العرضي للطفيلي من خلال ملامسة براز القط التي تحتوي على التوكسوبلازما، ويعتبر السبب الرئيسي للوفاة الذي يعزى إلى الأمراض التي تنقلها الأغذية في الولايات المتحدة.