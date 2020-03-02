شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. منظمة الصحة العالمية تطلق بالقاهرة فعالية " التحالف الإقليمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، يوم الخميس المقبل الموافق 5 مارس، فعالية إطلاق التحالف الاقليمي للصحة، وذلك من خلال غرس شجرة بحديقة الطفل، في مدينة نصر، موضحة أن هذا التحالف يطلقه مجموعة من الشركاء في مجالي الصحة والتنمية.

وقالت المنظمة، فى بيان صحفى ، إن هذا التحالف هو مجموعة من 12 وكالة متعددة الأطراف للصحة والتنمية والإنسانية، يهدف إلى تسهيل تنفيذ "خطة العمل بشأن حياة صحية ورفاهية للجميع، والتي وقعها كل من التحالف العالمي للقاحات والتحصين، والتحالف المعني باللقاحات، والتحالف العالمي للصحة الإنجابية، وتحالف التمويل العالمي للنساء والأطفال والمراهقين، والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية" الإيدز"، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)؛ ويونيتيد، وهيئة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، ومجموعة البنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، وسيدعم التحالف البلدان لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالصحة.

وأضافت المنظمة، إن الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بالصحة الوارد بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، يتمثل في تمتُّع الجميع بالصحة والرفاهية في جميع المراحل العمرية، وهو أمر بالغ الأهمية لتلك الخطة، وتعزز الصحة والرفاهية بعضها بعضا في 17 من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تلك الرامية إلى إنهاء الفقر والحد من أوجه عدم المساواة، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتنمية الاقتصادات، وحماية البيئة، وتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة للجميع.

وقالت المنظمة، إنه على الرغم من المكاسب الملحوظة التي تحققت في مجال الصحة على مدى العقود القليلة الماضية، فإن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، ويتعرض الناس للإهمال.

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و يبني التحالف الصحي الإقليمي على الشراكة المعنية بخطة العمل العالمية، وهو يشمل كل من المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاتحاد الدولي للاتصالات، وسينضم إلى هذه الفعالية ممثلو تلك الوكالات، وكذلك جامعة الدول العربية، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، وعدد من المديرين الإقليميين وكبار المسؤولين من الوكالات الموقعة والشركاء غير الموقعين على التحالف الصحي الإقليمي.

وتتمثل الأهداف المحددة للتحالف الصحي الإقليمي في ما يلي:

- ترجمة التزام الوكالات الشريكة في "خطة العمل العالمية بشأن الحياة الصحية والرفاهية للجميع" لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية في مجال صحة السكان.

- تعزيز التنسيق والتعاون من أجل إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالصحة والاستفادة من الموارد والفرص الإقليمية للتنفيذ المبتكر للمبادرات المشتركة.

- تيسير تقديم الدعم التقني المنسق ومناقشة السياسات على الصعيد القطري، مع المنسقين المقيمين وأعضاء أفرقة الأمم المتحدة القطرية بشأن العناصر الصحية لإطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة.

- النهوض بالمعارف والبحوث التنفيذية بشأن أفضل الممارسات وتسليط الضوء على النجاحات والتحديات.