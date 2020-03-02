صحة ورشاقة

أي نوع من الكمامات هو الأفضل لحمايتك من فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك أنواع عديدة من الكمامات، وبعد الانتشار الواسع لفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، هناك نوعان منها تساعدك في الحماية من الإصابة بفيروس كورونا، وهي الكمامات الجراحية وكمامات n95، ويقدم الخليج 365 لقرائه  حقيقة هل يمكن للكمامة الحماية من فيروس كورونا، وذلك وفقا لموقع "fda وmedicalexpo".

أوضح التقرير، أن الكمامات الجراحية أو كماماتN95  يتم ارتداؤهم للحماية من الجزئيات السائلة أو المحمولة في الجو، والتي تدخل إلي الجهاز التنفسي، وتزيد من فرص الإصابة.

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فالكمامات الجراحية تعمل حاجزًا بين الفم والأنف وتقلل فرص انتقال الفيروس فهي تحميك من الرذاذ كبر الحجم ولكنها لا تحميك من الجزئيات الصغيرة المتواجدة في الهواء والتي يسهل انتقالها عبر السعال أو العطس، ويجب عدم تبادلها مع شخص آخر، فهي من الأشياء الخاصة التي يتم استخدمها مرة واحدة فقط، وارتداؤها لا يزيد عن 4 إلى 8 ساعات.

وأشار التقرير، إلى أن كمامات  N95 مصنوعة لتسهل إثباتها علي الوجه، ويعمل هذا النوع من الكمامات في فلترة الجزئيات الضارة المتوفرة في الهواء، فهي تعمل على حجب علي الأقل 95 % من الجزئيات الصغيرة جدًا، وهذا النوع من الكمامات تفوق الكمامات الجراحية في الحماية من فيروس كورونا، ولكنها لا تؤثر على الأطفال، والأشخاص الذين لديهم شعر كثيف في الوجه لأنها لا توضع بشكل محكم علي الأنف والفم.

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كمامة N95
كمامة N95

وقدم التقرير بعض التحذيرات عند استخدام الكمامات n95، ومنها:

-أصحاب الأمراض التنفسية كالربو والحساسية يجب عليهم استشارة الطبيب قبل ارتدائها.

-أصحاب الأمراض القلب يجب عليهم استشارة الطبيب قبل ارتدائها لأنها تؤثر علي عملية الاستنشاق وتصبح أكثر صعوبة.

-في حالة تعرض كمامات n95 للتمزق عليك إزالتها والتخلص منها عن طريق وضعها في كيس بلاستك ورميها في القمامة، ثم غسل اليدين جيدًا، حتي لا ينتقل أي فيروس.

-يمكنك استخدامها لفترة طويلة دون داعي للإلقاء بها.  

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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