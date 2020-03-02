شكرا لقرائتكم خبر عن آخر خدع علاج كورونا على مواقع التواصل الاجتماعي.. حساء الفلفل يعالج الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار فيروس كورونا، أصبح نشر الشائعات أمرا سهلا، بداية عن المرض نفسه حتى طرق العلاج بشكل طبيعى، والتي كان آخرها على موقع التواصل "Twitter" أن حساء الفلفل يمكن أن يحارب فيروس كورونا.

ووفقًا لتقرير موقع جريدة "ميرور" البريطانية، تدعى الشائعة أن فيروس كورونا يمكن اعتباره "متلازمة نقص الفلفل"، لذا فإن تناول حساء الفلفل أو "الحساء النيجيري الشهير يوروبا" يمكن أن يحميك.



اخر خدع علاج كورونا بالفلفل

تشرح الرسالة التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي "أسهل علاج لفيروس كورونا هو وجبة لطيفة أو حساء غني بالفلفل على سبيل المثال حساء الفلفل، والتي تستخدم في الغالب بالدول الأفريقية.

فقط من خلال منح المريض الذي يعاني من فيروسات كورونا وجبات ساخنة غنية بالفلفل وخلال أقل من 24 ساعة سيكون بخير، وعلى الرغم من أن الفلفل له خصائص مضادة للأكسدة وإزالة السموم ومضادات الميكروبات، إلا أنه لا يوجد دليل على أنه يمكن علاج فيروس كورونا.

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حساء الفلفل أخر خدع علاج كورونا

وعلقت هيئة الصحة البريطانية NHS: "حتى الآن لا يوجد حاليًا أي علاج محدد لفيروس كورونا، والمضادات الحيوية لا تساعد، لأنها لا تعمل ضد الفيروساتن فقط ما نقوم به للشخص المصاب هو تخفيف الأعراض بينما يحارب جسمك المرض".

وعلى الرغم من تأكيد التقارير الصحية العالمية عدم وجود علاج للفيروس، تمت مشاركة الخدعة بالفعل عدة مرات على موقع "Twitter"، مع اعتقاد الكثيرين بها حيث استجاب البعض قائلاً: "هل نحن نرى علاج لفيروس كورونا؟ لقد تناقلت أخبار بأن الفلفل سوف يعالج الفيروس".



كورونا

ولسوء الحظ، هذه ليست سوى واحدة من العديد من الخدع المنتشرة وسط تفشي المرض، فقد كشف تقرير حديث عن أن ما يقرب من مليوني تغريدة قد نشرت بالفعل معلومات مضللة وخدع خطيرة حول الفيروس.

هذا الأسبوع وصل عدد الوفيات بفيروس كورونا العالمي إلى 3000، مع الإبلاغ عن حالات الآن في كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية.

وللحصول على المعلومات الأكيدة يجب الحصول عليها من قبل مصادر موثوقة مثل منظمة الصحة العالمية " WHO"، أو موقع الصحة البريطانية " NHS.co.uk".