شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. عادات خاطئة تجنبها عشان تحمى نفسك من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشار فيروس كورونا لا بد من أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب انتقال الفيروس والعدوى فهناك عادات خاطئة نتبعها يوميا ولا ندرك مدى خطورتها وتأثيرها على صحتنا، لذلك ذكر موقع coronavirus بعض العادات التى يجب التخلى عنها مع انتشار الفيروس وهى كالتالى:



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