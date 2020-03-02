شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح من الصحة العالمية للتعامل مع شائعات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل انتشار فيروس كورونا أصبحت تحيط بنا الشائعات من كل اتجاه، سواء فى العمل أو المدراس أو منصات التواصل الاجتماعى، والتى تصيب بالتوتر وقد تبالغ فى رد الفعل العكسى للتعامل مع المرض.

ووضعت منظمة الصحة العالمية (WHO) بعض النصائح المفيدة للتغلب على التوتر والشائعات أثناء تفشى فيروس كورونا، فإذا كنت تشعر بالضيق حيال تفشى المرض من كثرة الأخبار المتعلقة به هناك عدة طرق لمساعدتك فى التغلب عليها.

وأوضح بيان منظمة الصحة أنه من الطبيعى أن تشعر بالحزن أو التشديد أو التشويش أو الخوف أو الغضب أثناء الأزمة، لذا فإن التحدث مع أشخاص تثق بهم يمكن أن يساعك سواء أحد أقاربك أو أصدقائك.

نصائح لمنظمة الصحة العالمية لتقليل التوتر من الشائعات1. الحفاظ على نمط حياة صحي

يعد فقدان شهيتك أمرًا شائعًا للغاية عند تعرضك للإجهاد والتوتر، ولكن من المهم أن تحاول الحفاظ على نمط حياة صحى، فإذا كان يجب عليك البقاء فى المنزل، احرص على اتباع أسلوب حياة صحي، بما فى ذلك اتباع نظام غذائي مناسب، والنوم الجيد، وممارسة الرياضة .

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2. الحصول على الحقائق من مصدر موثوق

بدلاً من الذعر من شائعات فيروس كورونا، تأكد من حصولك على الحقائق من المصادر الرسمية الموثوق مثل موقع منظمة الصحة العالمية أو وكالة أنباء محلية أو حكومية للصحة العامة.

3. الحد من وقتك على وسائل الإعلام الاجتماعية

تعد وسائل التواصل الاجتماعي أرضا خصبة للأساطير والشائعات حول الفيروس التي يمكن أن تجعلك تشعر بالقلق، لذا قلل من وقتك على مواقع التواصل لتقليل القلق من التغطية الإعلامية التي تراها مزعجة.

4. السيطرة على التوتر وعواطفك

إذا كنت تعاني من التوتر في الماضي، فقد يكون من المفيد الاعتماد على المهارات التي تتغلب على التوتر، خاصة وقت حدوث أزمات مثل فيروس كورونا.

5. تأكد عدم إظهار التوتر أمام أطفالك

يجب التأكد من عدم إظهار الكثير من التوتر والقلق أمام أطفالك خلال فترة انتشار الفيروس، فقد يستجيب الأطفال سريعا أمام التوتر وقد يظهرون نوبات غضب أو تبول لاإرادي وغيرها من الاضطرابات.