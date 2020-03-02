شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن 91 حالة مصابة من كورونا من أصل 245 مريض تلقوا العلاج بالبلازما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أعلنت الصين نجاح تقنية بلازما المتعافين من كورونا في شفاء حالات كثيرة من المرضى، بدأ بالفعل المتعافين من كورونا في التبرع بالبلازما، لمحاولة السيطرة على المرض.

ووفقا لتقرير موقع جريدة " en.people" الصينية، تبرع المريض السادس المتعافى من كورونا " COVID-19 "، بالبلازما في مركز نينجشيا للدم في ينتشوان، منطقة نينجشيا شمال غرب الصين أمس.



تبرع المريض السادس بالبلازما بالصين

وذكرت التقارير أنه "يي" المتعافى من كورونا، تبرع بـ 400 ملم من البلازما، والتي سيتم استخدامها لعلاج المرضى المصابين بفيروس COVID-19، ويعد المريض السادس الذي يتبرع بالبلازما في نينجشيا ، حيث خرج أول مريض يعالج بالبلازما من المستشفى في 29 فبراير.

يأتي ذلك في الوقت الذى أعلنت فيه الصين، عن تحسن 91 حالة مصابة من كورونا من أصل 245 مريض تلقوا العلاج بالبلازما من المرضى المتعافين، وتمت السيطرة على الأعراض.

Advertisements



التبرع بالبلازما 2

وأعلنت الصين أنه تم جمع ما يصل إلى 544 جرعة من البلازما من المرضى بفيروس كورونا الجديد COVID-19 في جميع أنحاء البلاد لبدء العلاج بالبلازما للمرضى.

وحثت الصين المرضى المتعافين سرعة التبرع بالبلازما، والتي يتم اختبار الأجسام المضادة قبل التبرع بالبلازما لضمان فعالية العلاج أولا، مع إنشاء فرق عمل على المستويين الإقليمي والوطني لتحليل وتحسين استخدام علاج البلازما، وتحفيز المزيد من المرضى الذين تم شفائهم للتبرع بالبلازما.



التبرع بالبلازما اتجاه الصين ضد كورونا

من جانيه ذكر قال مسؤول صحي بلجنة الصحة الوطنية وفقا لموقع " china.org" أن نسبة المرضى الصينيين الذين تعافوا من فيروس كورونا الجديد (COVID-19) وخرجوا من المستشفيات، استمرت في الارتفاع في الأسبوع الماضي لتصل إلى 52.1 %، مما يشير إلى أن الوضع العام للوقاية من الأوبئة ومكافحتها مستمر في التحسن.