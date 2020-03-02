كيف تحمي نفسك من الإصابة بفيروس كورونا على متن الطائرة ؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 مارس 2020 07:55 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 مارس 2020 07:55 مساءً - مشاركة

أوصى أستاذ علم الأحياء المجهرية في جامعة أريزونا الأمريكية، كيلي رينولدز، المسافرين على متن الطائرة، باستخدام المناديل المعطرة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة “اندبندينت” نقلا عن رينولدز، ينبغي على المسافرين أن يمسحوا مسند الذراعين وطاولة الطائرة بالإضافة إلى مسح الجدران بالمناديل المبللة.

ونظرا لصعوبة تطهير مقاعد الطائرة نصح الخبير المسافرين باصطحاب أغطيتهم الخاصة، والتي يمكن غسلها فيما بعد.

كما شدد رينولدز على أهمية الغسل المتكرر لليدين بالصابون والماء أو استخدام المطهرات، لافتا إلى أن الأقنعة الطبية التي تغطي الأنف والفم لا تحمي من الإصابة بفيروس كورونا بسبب ارتدائها بشكل خاطئ.

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وقال رينولدز: “لقد أظهرت الدراسات فعالية المطهرات اليدوية والمناديل المعطرة في القضاء على البكتيريا والفيروسات، والتي يصعب القضاء عليها أكثر من فيروس كورونا”.

ووفقا للخبير فإن خطر الإصابة بالمرض أثناء الرحلة منخفض للغاية، بسبب لجوء شركات الطيران لاستخدام أقوى المطهرات لتخليص الطائرات من فيروس كورونا.

ويواصل فيروس “كورونا” تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من 59 دولة، مسببا عشرات الوفيات وأكثر من 7 آلاف إصابة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، “فيروس كورونا المستجد”، وباءً، وأعلنت “حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي”.