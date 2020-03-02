فتاة تحاول الانتحار 3 مرات بسبب صور مخلة لها على "فيسبوك"

صور جنسية على حساب فتاة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دفعتها لمحاولة الانتحار 3 مرات، بعد أن فشلت في استعادة حسابها، وكانت آخر محاولات الانتحار الأسبوع الماضي، حيث ترقد محتجزة حاليا في المستشفى.وقالت الفتاة في المحضر رقم 27 أحوال الذي قيد بمباحث الإنترنت في وزارة الداخلية: إنها كانت تحتفظ بصورها على حسابها الشخصي، وفوجئت بسرقته، وبعد مرور فترة فوجئت بوجود صفحة على "فيسبوك" بها صورها وصور جنسية آخرى، مصيفة: "أنا أهل البلد كانوا هيقتلوني وأهلي مش عارفين يطلعوا من بيوتهم".

وروى عمر جوهر محامي المجني عليها، تفاصيل الواقعة، قائلا: "إن الحادث بدأ منذ 3 شهور عندما فوجئ موظف بوجود صفحة إلكترونية باسم ابنته بها صور جنسية، وتطالب راغبي المتعة بالتواصل معها مقابل مبالغ مالية، وأن القائم على الصفحة يقوم بابتزاز أقارب الفتاة، فتوجه الأب إلى بيته وتعدى بالضرب على ابنته، وكشفت عن حقيقة سرقة الحساب الخاص بها".ويضيف المحامي، أن موكلته تناولت أقراص مخدرة في محاولة منها للانتحار، بسبب قيام أهل البلدة بالحديث مع أشقائها بشكل غير لائق.

كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تلقت بلاغا من المحامي عمر جوهر، يفيد بتعرض موكلته "ميادة - 16 عاما" للابتزاز ونشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي وفبركة صور جنسية على وجهها، وتحرر محضر رقم 27 أحوال وجاري البحث عن المتهم.وأوضح المحامي أن "ميادة" في العناية المركزة لمحاولتها الانتحار للمرة الثالثة خلال شهر، نتيجة نشر صورها هي وأسرتها على موقع التواصل الاجتماعي من قبل الهاكرز، مضيفًا: قدمنا عدة بلاغات منها ما قيد تحت رقم 27 أحوال بتاريخ اليوم وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة

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