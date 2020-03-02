القاهرة – لايف ستايل
أن يخيب ظنك في دعوتك لحضور حفل زفاف صديق لك، ليس هذا يعني أن تتمنى كل السوء للعروسين، فقد أقبلت صديقة التخريب على صديقتها في حفل زفافها وتدمير حياتها العاطفية، لمجرد أنها لم تدعوها إلى حفل زفافها.
فتحكي العروس على أحد المجموعات على الإنترنت بأنها صدمت بشدة من صديقتها ورد فعلها عندما أخبرتها أنها لم تكون من ضمن المدعوين، فتقول العروس:" كانت لدي صديقة ولم نتواصل سويًا منذ فترة وانقطعت علاقتنا نوعًا ما ، وعندما علمت بأمر زواجي صدمني رد فعلها".
وأكملت العروس:" تلقيت منها رسالة تسألني إذا كانت من ضمن المدعوين لحضور حفل الزفاف، وعندما أخبرتها بأن الزفاف سيكتفي بالاهل والأقارب فقط، بدأت مهاجمتي بشدة وتطولت عليا"، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
واستمرت الصديقة في توبيخ العروس قائلة في رسالتها:" اعتقد أن عليك التفكير مرة أخرى في أمر زواجك بهذا الشخص فهو غير مناسب لك، وأراك صغيرة جدًا على الزواج، وهذا الشخص بالتحديد لا يحبك ولا يريد الزواج منك ولكنك تجبرينه على ذلك"، لتترك العروس في حالة صدمة مما وصلها من صديقتها.
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كانت هذه تفاصيل خبر صديقة تصدم عروسا في زوجها قبل الفرح بأيام في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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