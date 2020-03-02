طريقة رجيم اللقيمات الافضل لاستعادة الرشاقة في اسبوع

جدول المحتوى

شرح رجيم اللقيمات بالتفصيل كيف أبدأ رجيم اللقيمات جدول رجيم اللقيمات رجيم اللقيمات المزدوجة رجيم اللقيمات تجربتي اضرار رجيم اللقيمات رجيم اللقيمات للحامل رجيم اللقيمات للمرضعات

يعتبر رجيم اللقيمات من انواع الحميات الصحية التي تساعد على خسارة الوزن الزائد ونحت الجسم في ايام قليلة لا تتخطى الاسبوع الواحد. وهو يسمح بتناول انواع الطعام المفضلة لكن بكميات محددة جداً وبحسب نظام دقيق. ومن الممكن ان يساعد رجيم اللقيمات على حرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة من دون الشعور بالحرمان علماً ان طريقة تطبيقه سهلة جداً.

شرح رجيم اللقيمات بالتفصيل





خلال اتباع هذا الرجيم يجب تناول 5 لقيمات او وجيات صغيرة كل ساعتين او 3 او 4 ساعات بحسب الوزن الذي يجب خسارته.

- يتضمن هذا النظام تناول وجبة فطور وبعد 3 ساعات يمكن تناول 5 لقيمات مع تكرار ذلك كل 3 أو 4 ساعات. واخيراً يمكن الاستمتاع بالوجبة المرحة او وجبة السعادة التي تتضمن كمية محدودة من المأكولات المفضلة.

- يمكن خلاله تناول حبة خضار او فاكهة او ليتر من عصير طبيعي خال من الاضافات والمحليات الصناعية.

- يسمح هذا الرجيم باستهلاك 5 ملاعق سكر صغيرة يومياً.

- يمكن ايضاً تناول قطعة بيتزا متوسطة الحجم او كوب من الفوشار.

- تشمل اللائحة ايضاً نصف كوب حليب كامل الدسم او ثلث كوب من حبات عنب وفاوكه اخرى.

- من لقيمات هذا الرجيم ايضاً كوب سلطة خضراء و5 قطع بسكويت او قطعة حلوى صغيرة او 5 حبات من اللوز النيئ غير المطهو مع الزيت والملح.

- وقبل كل حصة من الضروري شرب كوبي ماء ثم تناول 5 حبات فول سوداني. فهذا يساعد على الشعور بالشبع لأطول مدة ممكنة.

- وعند اتباع هذا الرجيم يجب عدم التخلي عن وجبة الفطور.



قبل اخذ القرار باتباع هذه الحمية يجب القيام ببعض الخطوات الاساسية التي تساعد على تحقيق النجاح وعلى بلوغ هدف استعادة اللياقة.

- يجب اولاً استشارة الطبيب الاختصاصي واجراء الفحوصات اللازمة من اجل كشف الامراض التي يمكن ان تبطئ عملية الايض وحرق الدهون.

- يقوم على جعل الجسم يعتاد التعامل مع الاطعمة التي تحتوي على مكونات صحية من خلال التخلي عن العادات السيئة مثل التركيز على المأكولات الغنية بالدهون والسكر.

- من الافضل البدء بتناول الاطعمة التي يتم تحضيرها في المنزل.



من اجل اتباع هذا الرجيم من المهم الالتزام ببرنامج محدد خلال الوجبات التي يمكن تناولها خلال النهار.

الفطور

- الخيار الاول. بيضة مسلوقة أو قطعة من الجبنة قليلة الدسم او ملعقتا طعام من الفول المدمس، ربع رغيف من الخبز الاسمر، نصف كوب من الزبادي الخالي من الدسم او كوب شاي بالحليب قليل الدسم مع ملعقة سكر صغيرة.

- الخبار الثاني. بيضة مقلية او قطعة صغيرة من الجبن الرومي او من لحم الحبش او ملعقة طعام من جبنة فيتا كاملة الدسم، قطعة توست محمصة، كوب حليب كامل الدسم مع ملعقة سكر صغيرة.

وجبة خفيفة



يمكن تناول هذه الوجبة بعد مرور 3 ساعات على تناول الفطور ويسمح بأن تحتوي على واحد من عدة خيارات.

- نصف كوب من الترمس.

- كوب فوشار.

- نصف كوب من الذرة المشوية او المسلوقة.

- قطعة شوكولا داكن صغيرة.

- كوب من اللبن الزبادي الخالي من الدسم والسكر.

- حبة فاكهة.

- قطعة جبنة قليلة الدسم.

- طبق سلطة صغير.

- بيضة واحدة مسلوقة.

- قطعة من لحم الدجاج المشوي الخالي من الدهون.

- كوب شاي او قهوة مع ملعقة سكر صغيرة.

الغداء

يجب الانتظار لمدة 3 ساعات اخرى قبل تناول هذه الوجبة التي يمكن ان تحتوي على اطباق مختلفة.

- كوب ونصف من الشوربة الصحية مع قطعة حلوى صغيرة.

- كوب ونصف من الارز او المعكرونة.

- قطعة صغيرة من اللحم او من الدجاج المشوي الخالي من الدهون.

- نصف كوب من الخضار المطهوة على البخار.

- كوب من عصير فاكهة طازجة.



وجبة خفيفة

يسمح بتناولها بعد الانتهاء من وجبة الغداء بـ3 ساعات ايضاً. وفي هذه الحالة يتيح رجيم اللقيمات استهلاك كمية صغيرة من اي طعام صحي مع عصير طبيعي او قهوة او شاي.

وجبة خفيفة ثالثة

بعد مرور 3 ساعات جديدة يمكن تناول حبة فاكهة مثل التفاح او البرتقال او حبتين من الخوخ او النصف كوب من حبات العنب او 5 حبات تمر او نصف موزة أو نصف حبة مانغا او كوب من قطع البطيخ مع كوب قهوة.

الوجبة النهائية او وجبة المرح

يمكن خلالها تناول ما يعادل نصف مساحة راحة اليد او نصف كوب من اطعمة مفضلة وان كانت تحتوي على الدهون.

- نصف قطعة كرواسون.

- قطعتا بسكويت.

- قطعتا بسكويت محشوتان بالشوكولا.

- كوب نيسكافية مع الحليب كامل الدسم.

- قبضة مكسرات.

- قطعة بيتزا متوسطة الحجم.

- قطعة توست مع الحبش.

رجيم اللقيمات كم ينزل بالاسبوع

يساعد هذا الرجيم على خسارة الوزن الزائد في اسبوع واحد وفي حال تم اتباعه بطريقة صحيحة من الممكن ان يصل عدد الكيلوغرامات التي يتم فقدانها الى7.

Advertisements

يسمح هذا البرنامج بتناول عدد من الاصناف من خلال توزيعها على الوجبات اليومية.

- ملعقتا طعام من الفول مع قطعة من الطماطم، ربع رغيف خبز اسمر مع قطعة طعمية.

- ربع رغيف اسمر مع بيضة مسلوقة او على شكل عجة، قطعة صغيرة من الجبنة قليلة الدسم.

- حبة موز مع نصف حبة مانغا.

- كوب من قطع البطيخ او الفراولة او حبات العنب، حبتا تين او خوخ.

- 5 ملاعق ارز مع قطعة صغيرة من لحم الدجاج المشوي.

- 10 ملغ من الشوكولا الداكن.

- 6 ملاعق من الارز الاسمر مع 100 غ من اللحم المشوي من دون دهون.

- قطعة بيتزا صغيرة.



- 5 اصابع من ورق العنب المحشو.

- قطعتان من الباذنجان المحشو.

- كوب صغير من الآيس كريم او الزبادي غير المحلى.

- كوب سلطة خضراء.

- 100 غ من لحم الديك الرومي المشوي.

- ويجب شرب 12 كوب من الماء.

تجربتي مع رجيم اللقيمات

رندة عقيل، 42 عاماً

لم يكن من السهل بالنسبة إلي ان اخسر الوزن الزائد بعد مرور اعوام من تناول الطعام غير الصحي وبعد الحمل بثلاثة اطفال. ولهذا كان علي تجربة الكثير من الوصفات واتباع العديد من البرامج. الا انني لم ابدأ بتحقيق النتيجة التي اريد الا مع تطبيق برنامج رجيم اللقيمات الفعال. وما حرصت عليه هو اتباعه بدقة مع الالتزام بمواعيد الوجبات وكميات الطعام مع شرب كمية كافية من الماء اي 8 اكواب واكثر يومياً. وبدأت احقق النتيجة التي اريد بعد مرور الاسبوع الاول. وحالياً اتبع نظاماً غذائياً صحياً وامارس الرياضة بانتظام ومن الممكن ان اكرر تجربة هذه الحمية بين الحين والآخر.

رغم انها تساعد على نحت القوام واستعادة الرشاقة يمكن هذه الحمية ان تنطوي على بعض السلبيات.

- لا يمكن اتباعها لمدة طويلة ولهذا لا يمكن الاعتماد عليها لخسارة عدد كبير جداً من الكيلوغرامات.

- يمكن بعد الانتهاء من اتباعها استعادة الوزن الذي تمت خسارته.

- قد تسبب المعاناة من النقص في بعض المغذيات وفقر الدم وتراجع مستوى الطاقة.

قبل اتباع اي نوع من انواع الحميات على المرأة الحامل ان تستشير الطبيب الاختصاصي. وفي حال سمح لها بذلك يمكنها ان تتبع جدول الرجيم الذي يتضمن اصنافاً متنوعة.



- قطعة من اللحم او الدجاج المشوي الخالي من الدهون.

-نصف كوب من الترمس.

- كوب من الفوشار.

- نصف كوب من شوربة العدس الخالية من الدهون.

- قطعة صغيرة من الخبز الاسمر مع ملعقتي طعام من الفول المدمس او الجبنة قليلة الدسم.

-قطعة توست مصنوعة من الدقيق الاسمر مع بيضة مسلوقة.

- نصف كوب من حبوب الفطور مع نصف كوب من الزبادي الخالي من الدسم وملعقة عسل صغيرة.

- ثلث كوب من المكسرات النيئة.



- - كوب من رقاقات البطاطا.

- نصف كوب من البطاطا المشوية.

- نصف كوز ذرة مشوي.

- قطعة حلوى صغيرة جداً.

- كوب شاي او نسكافيه مع الحليب كامل الدسم.

- ثلاث حبات تمر مع نصف كوب من الزبادي الخالي من الدسم او كوب قهوة.

- كوب من قطع البطيخ.

- حبة تفاح او برتقال او حبتا كيوي او خوخ أو برتقال يوسفي او 5 حبات مشمش او فراولة او توت او نصف كوب من العنب الاحمر.





على المرضعة التي تتبع هذا الرجيم ان تحرص اولاً على شرب ما لا يقل عن 8 اكواب من الماء او السوائل الخالية من السكر المضاف. ويمكنها اتباع برنامج رجيم اللقيمات الاساسي مع التركيز عل تكرار بعض الاصناف.

- كوب سلطة خضراء.

- كوب لبن زبادي خال من الدسم.

- ربع رغيف خبز اسمر مع القليل من جبنة قليلة الدسم او بيضة مسلوقة.

- 3 حبات فاكهة في اللقيمات الخامسة والسادسة والسابعة.

شاهدي الفيديو: