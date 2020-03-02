شرب الماء فور الاستيقاظ من النوم.. ما يفعله بجسمك يفوق التوقعات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يقدم الأطباء بين الحين والآخر النصائح التي تتعلق بضرورة شرب الماء سواء فور الاستيقاظ من النوم، أو على مدار اليوم، في ظل ما يعانيه الكثير من المرضى وحتى الأصحاء من قلة شرب الماء وهذا ما اتضح في نتائج دراساتهم.

ومن أجل التحفيز على شرب الماء خصوصا على معدة فارغة، أي مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم فإن الأطباء ذكروا مجموعة من الفوائد المذهلة للماء تساعد على تنفيذ وظائف مهمة في الجسم، مثل التخلص من النفايات والحفاظ على درجة حرارة الجسم وحماية الأنسجة، وفق موقع "بولد سكاي".

تحسين الأداء العقلي

أكد الأطباء أن كوبا واحدا من الماء بعد الاستيقاظ من النوم يساعد على تعزيز الأداء العقلي والإدراكي.

المحافظة على صحة الأعضاء الداخلية

يساهم شرب الماء مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم بشكل كبير في الحفاظ على الأعضاء الداخلية للجسم.

تقوية الجهاز المناعي

يحافظ شرب الماء على معدة فارغة على توازن الجهاز الليمفاوي، وبالتالي يصبح المرء أقل عرضة للعدوى ومسببات الأمراض.

تحسين البشرة ونضارتها

أوضح الأطباء في دراستهم أن شرب 500 مل من الماء بعد الاستيقاظ من النوم أو على معدة فارغة يحفز الدورة الدموية بصورة كبيرة ويجعل البشرة أكثر نضارة وليونة، خاصة وأن نقص السوائل في الجسم يؤدي إلى ظهور التجاعيد بشكل مبكر.

فقدان الوزن

ينفق الجسم كمية معينة من الطاقة لتسخين الماء البارد في الجهاز الهضمي؛ ما يسرع عملية الأيض؛ الأمر الذي سيساهم في إنقاص الوزن.

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يساعد على الهضم

يساعد شرب الماء الدافئ في الصباح على الهضم، خاصة وأنه يلعب دورا مهما في تنشيط القناة الهضمية.

مكافحة السموم

يتعافى الجسم خلال الليل ويتخلص من السموم والمواد الضارة به، وعند شرب الماء على معدة خاوية، فإن ذلك يساعد الجسم على التخلص من تلك السموم.

تنقية الأمعاء

تساعد هذه العادة أيضا على تطهير الأمعاء وتعزيز نظام الجهاز الهضمي؛ إذ تمنع الإمساك وسوء الهضم.

تقليل السعرات الحرارية

يؤدي شرب الماء إلى الشعور بالشبع؛ ما يساهم في التقليل من السعرات الحرارية، لذلك ينصح بشرب الماء قبل 30 دقيقة على الأقل من وجبة الإفطار.

يمنع الصداع

يسبب الجفاف في الجسم الصداع أو الصداع النصفي، لذا فإن شرب الماء على معدة فارغة سيمنع هذا الأمر.

الشعور بالحيوية

شرب الماء في الصباح سيزيد من مستوى الطاقة في الجسم ويجعل الإنسان يشعر بالحيوية.