شكرا لقرائتكم خبر عن هل إصابتك بأمراض المناعة المزمنة يزيد من خطر إصابتك بكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعرالأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة بالقلق من انتشار فيروس كورونا الجديد، وفى هذا التقرير نتعرف على تأثير إصابتك بمرض مزمن مناعى على خطر العدوى بفيروس كورونا، وفقاً لرأى خبراء الأمراض المعدية والروماتيزم، وفقاً لموقع creakyjoints.



فيروس كورونا

مخاوف من فيروس كورونا للمرضى الذين يعانون من نقص المناعة

وقال الدكتور نيلانجانا بوس، أخصائي أمراض الروماتيزم في مركز هيوستن لأمراض الروماتيزم في هيوستن بولاية تكساس: "من المؤكد أنه أمر يهم الجميع، وخاصة أولئك الذين يعانون من نقص المناعة".

وأوضح بالنسبة للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الالتهابي وغيرها من الأمراض المزمنة المناعية ، يميل نظام المناعة لديك إلى التركيز على مهاجمة جسمك بدلاً من التهديدات الخارجية مثل فيروس كورونا، كما أن بعض الأدوية المستخدمة لإدارة هذه الأمراض تعمل أيضًا على قمع الجهاز المناعي ، مما قد يجعل المرضى أكثرعرضة للإصابة بالعدوى، لذا نحتاج إلى توخي المزيد من الحذروأن نكون أكثر يقظة مع هؤلاء المرضى".

ومن المحتمل أن يكون مرضى التهاب المفاصل الالتهابي أكثر عرضة للفيروس التاجي، وهم أكثر عرضة لمضاعفات مثل الالتهاب الرئوي، لكن ليس لدينا بيانات متاحة لتحديد هذا الخطر في الوقت الحالي.

ووفقًا لما ذكرته عالمة الروماتيزم الدكتورة جين ليو، فإن الأشخاص الذين يتناولون الأدوية التي تثبط الجهاز المناعي سيكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة، بالإضافة إلى ظهورأعراض أكثر حدة من العدوى إذا أصيبوا بها".

وأوضحت أن هذا لا يعني أنه يجب عليك الذعر، لكن يجب الانتباه إلى الأخبارالمحلية والبقاء على علم بمحيطك، وممارسة طرق الوقاية، والاستعداد لعزل محتمل.



كورونا

ومن أهم خطوات البقاء في صحة جيدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا أن تعرف أعراض الفيروس بشكل جيد، حيث قال ويليام شافنر، أستاذ الطب في قسم الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة فاندربيلت الأمريكية، إن أعراض COVID-19 تشبه أعراض الأنفلونزا. وتشمل هذه:

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-حمى

-سعال

-ضيق في التنفس

-إعياء

- القيء والاسهال

-اوجاع والآم

-مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي

وضرورة اتباع طرق الوقاية من الفيروس مثل: غسل الايدى بالماء والصابون وممارسات النظافة الجيدة وغيرها.