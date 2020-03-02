كيف تحمي نفسك من العدوي بفيروس كورونا فى مكان العمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الرعب أصيب بها العالم أجمع حول قوة وزيادة انتشار فيروس كورونا، أو متلازمة الشرق الأوسط ، فجميع الأشخاص يشعرون بالخوف من تعرضهم للإصابة به، ونظرا لكثرة الاحتكاك بالأشخاص سواء في العمل أو في وسائل النقل العام، أو في المحيط الأسري، يجب علينا التعرف علي أفضل النصائح وطرق الحماية من الإصابة بفيروس كورونا في مكان العمل، وذلك وفقا لموقع " coronavirus".

كيف تحمي نفسك من الإصابة بفيروس كورونا في مكان العمل؟

هذا السؤال أوضح التقرير المنشور إجابته في عدة نقاط تساعدك في حماية نفسك من التعرض والإصابة بفيروس كورونا وخاصة في أماكن العمل التي نقضي فيها معظم أوقتنا، ومنها:

- اغسل يديك جيدا بالماء والصابون عدده مرات علي مدار اليوم، فأنت بهذه الطريقة تتخلص من تراكم الجراثيم والبكتيريا المضرة.

- يجب تجنب لمس العين أو الأنف أو الفم بأيدي غير مغسولة جيدا، لأن هذا الأمر يساعد في انتشار الفيروس.

- تجنب الاتصال المباشر مع المحيطين بك في العمل، وأيضا تجنب العناق والتقبيل.

-ارتداء الكمامة من الحيل الهامة لحماية جهازك التنفسي من العدوي.

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-تنظيف وتطهير أسطح المكتب وزر المصاعد وأجهزة الكمبيوتر، لأنها من الممكن أن تكون حاملة للفيروس.

وهناك بعض الحيل الطبيعية، التي قدمها التقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE"، لتقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بفيروس كورونا، ومنها:

-تناول 8 أكواب من الماء.

-تناول المشروبات الطبيعية الدافئة كالزنجبيل والينسون.

-الإكثار من تناول الخضروات والفواكه لأنها أغذية غنية بمضادات الأكسدة والألياف.

-تقوية الجهاز المناعي عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 وفيتامين أ ود.

-وأخيرا ينصح بأخذ القسط الكافي من النوم، ويكون من 7 إلي 8 ساعات.