4335 إصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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الإثنين 2 مارس 2020
أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، الإثنين، تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 4335 حالة.
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إعلانه في وقت سابق من الإثنين تسجيل إصابة 476 حالة جديدة.
كما ارتفع عدد حالات الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا في سيؤول إلى 22 شخصا، بعد وفاة 5 أشخاص الأحد في مدينة دايجو التي تبعد 300 كلم من جنوب شرق العاصمة.
وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، الإثنين، إرجاء بدء الدراسة في أنحاء البلاد لمدة أسبوعين، لمنع تفشي الفيروس المتحور الجديد بين الطلاب.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن وزير التعليم يو يون هاي أعلن إرجاء بداية الدراسة مجددا، بعد ارتفاع أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا، لتشمل 201 حالة لقصر.
وقالت إنه بذلك سوف يبدأ العام الدراسي الجديد في 23 مارس/آذار، مشيرة إلى إعلان الحكومة إرجاء بدء الدراسة في 23 فبراير/شباط، عندما رفعت الحكومة من مستوى التحذير من فيروس كورونا لأعلى مستوى.
وقال وزير التعليم في كوريا الجنوبية: "خلصت الحكومة إلى أن سير الدراسة بصورة أمنة سوف يكون صعبا في ظل ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس من بين القصر".
قضى فيروس كورونا المستجد على 3048 شخصا، أغلبهم في الصين منشأ المرض الغامض، الذي تفشى في العالم ديسمبر/كانون الأول وأصاب أكثر من 89 ألفا.
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