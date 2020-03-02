سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 2 مارس 2020

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الإثنين، لدى المركزي السوداني، ليبلغ للشراء 55 جنيها مقابل 55.27 جنيه للبيع وهو نفس سعر أمس الأحد.

وكان البنك المركزي قد رفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، أمس الأحد، ليبلغ للشراء 55 جنيها مقابل 55.27 جنيه للبيع مقارنة بتعاملات السبت.

بينما تراجع سعر العملة الخضراء بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء) جنيها واحدا إلى 107 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس الأحد، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وحظر البنك المركزي السوداني لعام 2020، تمويل شراء السيارات واستثنى الحظر تمويل السيارات 25 راكبا، وذلك ضمن سياساته الخاصة بتمويل شركات النقد الأجنبي، وتمويل شراء العملة والأوراق المالية، وتجارة الرصيد، وتمويل شراء الذهب.

وتهدف الإجراءات إلى إعادة الاستقرار المالي وضبط الأداء النقدي وكبح جماح التضخم للوصول به إلى 30% مقارنة بالمستويات الحالية البالغة نحو 60%، وضبط السيولة ومراجعة الأداء المصرفي واتخاذ ما يلزم لإحداث استقرار في أسعار الصرف.

Advertisements

وقال جهاز الإحصاء السوداني إن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ 64.28% في يناير/كانون الثاني، من 57.01% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات.

وتضرر اقتصاد السودان بشدة حين انفصل جنوب البلاد في 2011، ما كلف الدولة ثلاثة أرباع إنتاجها من النفط، وهو مصدر مهم للعملة الصعبة.

يشار إلى الاقتصاد السوداني يعاني من مشكلات هيكلية كبيرة، حيث تبلغ ديونه الخارجية نحو 64 مليار دولار، فيما ينخفض الجنيه السوداني بشكل متواصل.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو 60.75 جنيه للشراء مقابل 61.06 جنيه للبيع وبلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني 70.55 للشراء مقابل 70.91 جنيه للبيع، وفق بيانات المركزي السوداني.

وفي السوق السوداء سجل اليورو 116.20 جنيه والإسترليني 138.60 جنيه.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء مقابل 14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 179.44 جنيه للشراء و180.34 جنيه للبيع.

أما السوق السوداء، وفقا لمواقع محلية، فقد بلغ سعر صرف الريال السعودي 28.55 جنيه، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي 29.32 جنيه، وبلغ سعر الدينار الكويتي 253.80 جنيه.