أوركسترا "الفردوس".. 50 موهبة نسائية في افتتاح "إكسبو دبي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن إكسبو 2020 دبي إنشاء استوديو عالمي للتسجيل الموسيقي ضمن إرث الحدث الدولي في المدينة المستقبلية "دستركت 2020"، ومن المقرر أن تدشنه "أوركسترا الفردوس"، وهي الفرقة النسائية الأولى من نوعها في المنطقة.
ويقود أوركسترا الفردوس النسائية، التي يشكلها إكسبو 2020 دبي، الموسيقار العالمي المبدع إيه. آر. رحمان، بجانب تأليفه ألحان العرض الافتتاحي ووضع اسمه على الاستوديو الجديد.
يأتي إنشاء استوديو الفردوس وتشكيل الأوركسترا ضمن خطط طموحة لإبراز دبي بين المراكز العالمية للتسجيل والإنتاج الموسيقي، بما يعزز من دور الإمارات الحيوي بصفتها بوتقة ثقافية يجتمع فيها الناس من مختلف الجنسيات للعمل والعيش معا بتناغم وانسجام.
وتضم أوركسترا الفردوس 50 موهبة موسيقية نسائية من مختلف أنحاء الإمارات والشرق الأوسط؛ لتشكل مشروعا موسيقيا فريدا ينطلق من الاستوديو المتطور، الذي سيكون مقرا لتدريبات الأوركسترا.
تتضمن الفرقة نساء وفتيات من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية، وتستقي إلهامها من الثقافة الموسيقية الغنية لدولة الإمارات والمنطقة العائدة إلى قرون مضت، التي استخدمت آلات موسيقية مثل العود والربابة والدربكة.
وستقدم الأوركسترا موسيقى عالمية المستوى على مسرح إكسبو 2020 دبي، بما في ذلك حفلتان لـ"إيه. آر. رحمان"، وعرض بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس/آذار 2021، إضافة إلى عدد من الفعاليات والعروض الأخرى في أماكن مختلفة من موقع الحدث الدولي.
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