شكرا لقرائتكم خبر عن متى يرتدي الأصحاء «الكمامة الطبية»؟.. «الصحة العالمية» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه لا يُنصح بأن يرتدي الأصحاء كمامات طبية، إلا في حال كونهم مسؤولين عن رعاية شخص مشتبه في إصابته بعدوى كورونا المستجد.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إنه يُنصح باستخدام الكمامة في حال وجود سعال أو عطس، وأنها تكون فعّالة فقط عند استخدامها مع غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه عند ارتداء الكمامة يجب معرفة الكيفية السليمة لاستخدامها والتخلص منها.