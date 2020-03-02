شكرا لقرائتكم خبر عن متى يرتدي الأصحاء «الكمامة الطبية»؟.. «الصحة العالمية» توضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه لا يُنصح بأن يرتدي الأصحاء كمامات طبية، إلا في حال كونهم مسؤولين عن رعاية شخص مشتبه في إصابته بعدوى كورونا المستجد.
وقالت المنظمة، في بيان لها، إنه يُنصح باستخدام الكمامة في حال وجود سعال أو عطس، وأنها تكون فعّالة فقط عند استخدامها مع غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي.
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه عند ارتداء الكمامة يجب معرفة الكيفية السليمة لاستخدامها والتخلص منها.
كانت هذه تفاصيل خبر متى يرتدي الأصحاء «الكمامة الطبية»؟.. «الصحة العالمية» توضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.