شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير «كمامة» يمكنها تشخيص الإصابة بكورونا خلال 12 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تمكن فريق من العلماء البريطانيين من تطوير قناع طبي باستطاعته تشخيص الإصابة بفيروس كورونا خلال 12 ساعة فقط من الإصابة بالمرض.

وكان العلماء بدأوا بتجربة هذه الأداة الرائدة التي قد لا يتجاوز ثمنها 3 دولار، على مرضى السل، حيث أثبت نجاعته في تشخيص المرض خلال ساعات قليلة.

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وزود العلماء القناع بشرائط تم تصنيعها بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد تحتوي على كحول البوليفينيل، يمكنها امتصاص قطرات من أنفاس المستخدم التي قد تحمل آثار العدوى البكتيرية أو الفيروسية.

ويتم ارتداء القناع لمدة نصف ساعة قبل أن يتم اختبار الشرائط في المختبر لمدة لا تتجاوز 12 ساعة.

ويعتقد الباحثون في جامعة ليستر، بأن اختبار الأقنعة الجديدة على مرضى كورونا لن يتم قبل شهرين، ولكنهم يأملون في أن تكون ذات فعالية كبرى في تشخيص المرض بشكل سريع.

ويقول الدكتور مايك بار من جامعة ليستر: “ننوي استخدام القناع الذي أجرينا تجارب عليه لاكتشاف مرض السل، في تشخيص الإصابة بفيروس كورونا، لأن كورونا يصيب الرئتين بطريقة مشابهة لمرض السل”.