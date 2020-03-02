الصحة العالمية تدعو كبار السن إلى تجنب المناطق المزدحمة والتجمعات

حثت منظمة الصحة العالمية الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، تجنب الأماكن المزدحمة لوقف انتشار فيروس كورونا، خاصة فى الأماكن التى تكثر بها الإصابة مثل المملكة المتحدة. وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا وما فوق، هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا Covid-19 إذا ذهبوا إلى المناطق المزدحمة والتجمعات، لذا يجب عليهم تجنب أي مكان يمكنهم فيه حمل الفيروس.

وفقا لتقرير جريدة " ميرور" البريطانية، حذر رؤساء الصحة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا من تجنب الأماكن المزدحمة مع استمرار انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. ومن جانبه، نشر الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، على موقع Twitter : "إذا كنت تبلغ من العمر 60 عامًا ، أو تعاني من حالة كامنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية أو حالة الجهاز التنفسي أو مرض السكري ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بمرض # COVID19 الحاد، لذا حاول تجنب المناطق المزدحمة ، أو الأماكن التي قد تتفاعل فيها مع المرضى."

وجاءت الرسالة بعد أن رفعت منظمة الصحة العالمية تقييم مخاطر تفشي المرض المميت إلى "مرتفع للغاية" على مستوى العالم - حيث أظهر ما يقرب من 87000 شخص إصابتهم بالفيروس و 2997 قتيلاً في جميع أنحاء العالم. في المملكة المتحدة ، ارتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 23 حالة بعد ثلاثة أشخاص آخرين أثبتت إصابتهم بفيروس Covid-19. وقال كبير مسؤولي الإنقاذ البروفيسور كريس وايت إن اثنين من المرضى قد عادوا من إيطاليا والثالث من آسيا وعلى الرغم من ذلك، قال وزير الصحة بالمملكة المتحدة مات هانكوك "في هذه المرحلة" يجب على الناس "ممارسة أعمالهم العادية" ولكن كبار السن أكثر من 60 عامًا لا يحتاجون إلى تجنب وسائل النقل العام - على الرغم من تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من ضرورة ذلك.

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